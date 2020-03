Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja AS Tallink Grupp sõlmisid 19. märtsil liiniveolepingu kiire parvlaevaga erakorralise meetmena reiside teostamiseks liinidel Paldiski (Eesti) – Sassnitz (Põhja-Saksamaa) ja Sassnitz (Põhja-Saksamaa) – Paldiski (Eesti).

20. märtsil saatis MKM-i kantsler Ando Leppiman Tallinkile kirja, kus teatas, et lepingu kohaselt on tellijal ehk MKM-il õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui takistused Eestisse toovatel maismaa transpordikoridoridel, sh riigipiiride ajutine sulgemine, reisijate ja kaupade transpordiks, on ära langenud või parvlaeva täitumus on alla 1/3 maksimaalsest sõidukite mahutavusest, teatades sellest vedajale ette kolm tööpäeva.

"Käesolevaga teatame, et tellija kasutab lepingust tulenevat õigust ja ütleb lepingu üles alates 27. märtsist 2020, sellest tulenevalt loeme viimaseks tellitud reisiks 26. märtsil kell 19 Sassnitzist väljuva ja Paldiskisse 27. märtsil jõudva reisi. Lepingu sõlmise ajal esinenud takistused Eestisse toovatel maismaa transpordikoridoridel kaubaveokite jõudmiseks Eestisse on käesolevaks hetkeks ära langenud, mistõttu puudub riigil vajadus teenuse jätkuvaks tellimiseks," kirjutas Leppiman reedel välja saadetud kirjas.

Kantsleri sõnul tasub tellija (Eesti riik MKM-i kaudu) vedajale perioodil 19.-26. märtsil teostatud reiside eest vastavalt lepingule.

Paldiski-Sassnitz-Paldiski liinil ajutiselt riigi tellimusel sõitev Tallinki laev Star võtab peale 100 veokit ja kümme reisijate sõidukit. Laev saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Kõik Stariga reisijad majutatakse kajutitesse. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed.