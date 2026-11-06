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EL uurib pettusekahtlust Hispaania rongiõnnetusega seotud raudteel

Välismaa
Kraana tõstab ära ühe Renfe ja Iryo rongi kokkupõrkes purunenud vagunitest
Kraana tõstab ära ühe Renfe ja Iryo rongi kokkupõrkes purunenud vagunitest Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OSCAR DEL POZO
Välismaa

Euroopa Liit uurib EL-i rahaliste vahendite võimalikku väärkasutamist raudteeliini renoveerimisel Hispaanias, kus rongiõnnetuses hukkus 69 inimest, teatasid reedel prokurörid.

Oktoobris Madridi-Sevilla kiirrongiliinil toimunud õnnetus oli üks selle sajandi hullemaid raudteeõnnetusi Euroopas, mis jättis varju Hispaania eelseisvad üldvalimised novembris.

Euroopa prokuröride sõnul algatati sarnane uurimine samal raudteelõigul juba märtsis pärast teist õnnetust, mis nõudis jaanuaris Andaluusia lõunaprovintsis 46 inimelu.

"Euroopa Prokuratuur (EPPO) viib täna Madridis läbi uurimistoiminguid raudteetaristu haldaja (ADIF), riikliku raudteeohutuse ameti (AESF) ja Hispaania kontrollikoja juures," seisab EPPO avalduses.

"See järgneb uurimise algatamisele võimaliku pettuse kohta, mis puudutab Madridi-Sevilla kiirrongiliini ohutus-, signalisatsiooni- ja sidesüsteemide renoveerimiseks ning ajakohastamiseks eraldatud EL-i vahendeid," lisas EPPO.

Õnnetus juhtus, kui riigiettevõtte Renfe rong sõitis Urda küla lähistel, umbes 130 kilomeetrit Madridist lõuna pool, sisse seisvale rongile, mis kuulus Hispaania erafirmale Iryo.

Võimude sõnul peatas automaatse ohutussüsteemi rike kõik rongid 63-kilomeetrisel raudteelõigul, kuid juhtimiskeskus andis Renfe rongile loa teekonda jätkata.

Transpordiminister Oscar Puente, kes oli ametis ka jaanuaris Andaluusias toimunud õnnetuse ajal, esitas teisipäeval oma tagasiastumisavalduse.

Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sánchez nimetas Puente ajutiseks asendajaks majandusminister Carlos Cuerpo.

Kriitikute sõnul ei ole investeeringud hooldusesse sammu pidanud reisijate arvu kasvuga alates Hispaania raudteevõrgu liberaliseerimisest 2021. aastal, mis võimaldas eraettevõtetel murda riikliku operaatori Renfe aastakümneid kestnud monopoli.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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