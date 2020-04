Meremeeste ametiühing taunib Tallinki lisamist abipaketti ilma nendega arutamata

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA) saatis peaminister Jüri Ratasele kirja, milles taunib Tallinki lisamist riigi abimeetmete paketti Eesti ettevõtluse toetuseks. Tallink on taotluse esitanud neid teavitamata ja nendega tingimuste üle läbi rääkimata, kuid nende hinnangul kahjustavad abipaketi tingimused nende sotsiaalseid garantiisid.

"Riigiasutustest on jõudnud Eesti meremeeskonnani teave, et Vabariigi Valitsus menetleb Eesti reisilaevandusega seoses abipaketti, mille eesmärgiks on vähendada, sarnaselt kaubalaevade seadustatud abipaketiga, ka reisiparvlaevadel töötajate maksukoormust ning seeläbi aidata kaasa reisilaevandusega seotud ettevõtluse konkurentsivõime kasvule. Sisuliselt puudutab antud temaatika meremeeste töötasudele rakendatavate maksude alandamist meremeeste sotsiaalsete garantiide vähendamise arvelt," kirjutab EMSA esimees Jüri Lember oma pöördumises.

"Meile on mõistetamatu, miks sellisel keerulisel ajal ajab üks Eesti merendusvaldkonna suurimaid tööandjaid, AS Tallink Grupp, sedavõrd tundlikku ja kõiki Eesti maksumaksjaid puudutavat teemat varjatult ning kuluaarides. Enne riigi poole pöördumist teemal, mis puudutab Eesti lipu all seilavate laevapere liikmete heaolu ja sotsiaalseid garantiisid, oleks ettevõtte juhtkonna poolt olnud vajalik ja mõistlik konsulteerida töötajaskonna esindajatega," selgitavad nad.

AÜ selgitab oma kirjas, et eelmise nädala seisuga kinnitasid kõik Eesti meremehi ühendavad organisatsioonid, et mitte keegi pole nende poole konsultatsioonideks pöördunud.

"Oleme murelikud, et ühes Eesti suurettevõttes on taas maad võtmas nõukogude ajale iseloomulik autokraatne ja sotsiaalset ühtekuuluvust välistav juhtimismudel. Kogu ühiskonda hõlmava kriisi ärakasutamine ei ole kindlasti see aeg, millal ajada ainult oma äri ja rahvusvahelise kapitali huvidest lähtuvat poliitikat," kirjutab Lember. "Eeltoodut arvesse võttes, palume Vabariigi Valitsusel austada sotsiaalpartnerluse häid tavasid ning mitte hakata menetlema väga spetsiifilise majandusvaldkonna ühe osapoole ettepanekuid, ilma meremeeskonna esindusorganisatsioonidega kooskõlastamata."