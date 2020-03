Terviseameti hinnangul saab praegustele andmetele tuginedes öelda, et tänavune gripihooaeg osutus viimase 15 aasta üheks leebeimaks. Sellisel erakordsusel on mitu põhjust, alates intensiivse haigestumisperioodi langemisest pühade ajale kuni domineeriva viiruse tüveni.

Ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestunute arv kasvas eelmisel nädalal 61 protsendi võrra, ajavahemikus 16.-22. märts pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 5595 inimest.

Kui tavaliselt on ligi pooled arsti poole pöördunutest lapsed, siis eelmisel nädala moodustasid lapsed arstiabi vajanutest kolmandiku. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul oli haigestunute arvu kasv arvatavasti seotud sagenenud ägedate respiratoorse nähtudega patsiente pöördumistega perearstide poole seoses COVID-19 kahtlusega.

"Viimase kolme nädala jooksul vähenes laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv ning muutus ka gripiviiruste etioloogiline struktuur - grippi haigestunute arv vähenes 34 protsendi võrra," ütles Sadikova.

Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal moodustas 37 protsenti haigestumisest, jätkuvalt kasvab muude viirustega seotud haigestumiste arv. Muudest viirustest ligi 50 protsenti moodustab RS-viirusesse haigestumine.

Laboratoorse kinnituse said 76 gripiviirust, neist 55 olid A- ja 21 B- gripiviirused.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib endiselt hinnata madalaks ja geograafilist levikut laialdaseks.

"Praeguste andmete põhjal võime öelda, et see gripihooaeg osutus erakordseks ning on viimase 15 aasta üks leebemaid," ütles Sadikova, kelle sõnul võib sel hooajal leebe leviku üheks põhjuseks olla grippi haigestumuse intensiivse kasvu perioodi kokkulangevus jõulupühade ning koolivaheajaga.

Teiseks põhjuseks on domineeriv A gripiviirus A(H1N1)pdm09, mis on meil ringluses alatest 2009. aastast. "Seetõttu peaks elanikkonna seas olema säilinud selle tüve vastu teatud immuunsus, suure tõenäosusega kulgeb haigus paljudel juhtudel kergelt, asümptomaatiliselt."

Kolmandaks põhjuseks võiks olla praegune märg ja soe ilm, mis võis gripiviiruse leviku potentsiaali pisut vähendada.

Raskekujuline gripp

Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 523 patsienti, neist üle 54,3 protsendi haiglaravi vajanutest on olnud tööealised ja vanemaealised patsiendid.

Kokku on hooaja algusest grippi surnud kümme inimest, nende hulgas üheksakuune laps. Üheksa inimest on olnud vanuses 65 ja vanem. Kõik surnud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud.