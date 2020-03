Siim Raie jätkab muinsuskaitseameti peadirektorina

Raie on lõpetanud muinsuskaitse ja konserveerimise magistriõppe Eesti kunstiakadeemias, kus ta jätkab ka doktoriõpinguid. Varem on ta omandanud bakalaureusekraadi ärijuhtimise erialal.

Enne esmakordselt muinsuskaitseameti peadirektori ametisse valimist 2015. aastal töötas ta presidendi kantselei direktorina. Enne seda oli Siim Raie pikalt ametis Eesti kaubandus-tööstuskojas, 2002. aastast koja peadirektorina.

"Kultuuripärandi puhul on põhiküsimus, mida me väärtustame. Just kultuur ja kultuuripärand teevad Eestist Eesti. Minu eesmärk on anda võimalikult paljudele inimestele võimalus osaleda pärandi määratlemisel ja selle eest hoolitsemisel, olgu see siis lähiaastate muinsuskaitsealade uute kaitsekordade tegemine või mälestiste hooldamine," ütles Raie.

Raie sõnul säilib pärand kõige paremini siis, kui ta on kasutuses. "Säilitamist ja arendamist on võimalik vaadata teineteist täiendavate tegevustena ja amet saab mälestiste omanikele olla toeks nende plaanides," lisas ta.

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste, muinsuskaitsealade ja muuseumikogude üle, samuti kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveo reguleerimine.