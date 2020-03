Äripäev alandab töötajate palka, alustab koondamist

"Tänastele teadmistele tuginedes tuleb meil oma kulubaasi järgmise üheksa kuu jooksul vähenda ligi kolmandiku võrra, mis teeb rahalises vääringus ligikaudu 3,5 miljonit eurot," selgitas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov töötajatele tehtud pöördumises.

"Kaalume jooksvalt ka Äripäeva ilmumissageduse vähendamist, et suunata veelgi rohkem toimetuse jõudu veebi, mis on lugejate jaoks muutumas domineerivaks kanaliks," rääkis Rõtov.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli sõnul koondas Äripäev eelmises kriisis kolmandiku toimetusest. Seekord on toimetuses koondatavate arv oluliselt väiksem, mõned töökohad, lisas ta.

"Palgavähendus on tähtajatu ja meil on täna võimatu öelda, mis hetkel meie palgad uuesti tõusevad. Samas jälgime täna ja tulevikus väga tähelepanelikult, et meie palgatase ei jääks alla turu tasemele," lausus Rõtov.

Ühtlasi teeb Äripäeva omanikele ettepaneku kompenseerida vähemalt osaliselt tänane palgavähendus tulevaselt omanikutulult, millega soovime panustada inimestesse, kes aitavad meil rasked ajad üle elada ja ettevõtte uuesti kasvule pöörata, ütles Rõtov.