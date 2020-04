Toidupank otsib toitlustusfirmadega koostöövõimalusi

Toidupank otsib koostöövõimalusi toitlustusettevõtetega, kelle köögid pole veel suletud. Puudust kannatavate inimeste arv suureneb ja valmistoidud, mida on võimalik sügavkülmutada, kuluvad ära.

Toidupanga koostöö Deregu Burgeri omaniku Fleur Sprenkiga algas eelmisel nädalal, kui restoranipidaja teatas odava ja tasuta supi valmistamisest kaasavõtmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen täitsa üksi. Tiim - kes jäi Saaremaale kinni, kes jäi Tartusse kinni, kellel ema ei lubanud tööle tulla, kes kartis. Siis ma siin vaikselt iga päev keetsin seda 25-liitrise potiga. Aga ümberringi tulid appi vabatahtlikud," selgitas Sprenk.

Nädala jooksul on valmis ja sügavkülmutatud 300 portsu suppi. Letinurgal on juurikasalat, mille tegi kohapeal keegi vabatahtlik oma retsepti järgi.

Toidupanga juht kutsub restoranipidajaid algatusega liituma. Vajadus kasvab.

"Eelmine aasta meil oli igal nädalal keskmiselt 7000 klienti. Aga nüüd on juba 9000 ja varsti on juba 10 000. Ja see kasvab nüüd kiiresti," ütles toidupanga juht Piet Boerefijn.

Supi jagavad sotsiaaltöötajad vanematele inimestele, kes kodust väljas ei käi. Kuid sobib ka muu külmutamist kannatav kraam.

"Kõiki toite saab teha - näiteks pilaff, makaron. Kõik toit, mis on kompaktne, saab sügavkülmutada," ütles Boerefijn.

Toidu laekumine poodidest on taastumas. Lasnamäel Toidupanga ukse ees oli neljapäeval ootajaid hõredalt sest Toidupank üritab tulijaid päeva peale hajutada.

Toidupank on ka ise avanud annetusarve konservide ja kuivainete ostmiseks.