Toidupank saab üha rohkem annetusi restoranidest, vähem kauplustest

Kui vanasti jagas Toidupank pakke korraga paarisajale inimesele, siis nüüd tuleb kümmekond inimest tunnis. Sortiment on muutunud - kauplused annetavad vähem toitu, restoranid aga rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on 15 toidupanka, aga kümme neist ütlesid, et nende laod on juba päris tühjad. See on suur probleem - varsti meil ei ole piisavalt toitu," tõdes Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Restoranide köökidest võiks abi olla. Väikese toidukoha omanik on kaotanud kaks kolmandikku külastajatest. Need, kes jäänud, ostavad kaasa või lasevad saata toidukulleril. Omanik on leidnud uue väljundi - keedab suppi ja müüb seda paari euro eest.

"Inimesed, kes ei saa restorani tulla - pensionärid -, neile hakkasin pakkuma odavalt suppi. Aga toidukullerid ei võta nii odava hinnaga toitu sisse, miinimumtellimus peab olema vähemalt seitse eurot. Tänase päeva seisuga ma tegin sellise otsuse, et pakkuda suppi tasuta, et inimene tuleks purgiga ise. Ka ühe tasuta kohvi saab, kui topsi kaasa võtab - meie medõdedele, arstidele, politseile, tuletõrjujatele või hädasolijatele. Pensionäridel on ikkagi pered ka. Tulge ja võtke ja kasutage seda võimalust," rääkis Dereku Burgeri omanik Fleur Sprenk.

Toidupanga juht arvab, et restoranikööke võiks kasutada näiteks supi valmistamiseks toidupanga klientidele.

See on suurepärane idee. Tegelikult me räägime Tallinna linnavalitsuse ja sotsiaalministeeriumiga. Ja kui see kriis läheb veel sügavamaks, kui paljud vanurid on üksi, nad on karantiinis, nad ei saa välja tulla, võib-olla oleks võimalik seda suppi niimoodi jagada," üles Boerefijn.

Toidupank otsiks vabatahtlikke, kes aitaks suppi inimestele viia.

Toidupank on samuti avanud pangakonto annetajatele, kes tahaks aidata Toidupanka toiduainete ostmisel.