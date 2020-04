22 miljonit maksev ümberehitus pidanuks algama juba tänavu, kuid uues riigi teehoiukavas nihutati Tartu ringristmik aastatele 2024-2025, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie oma lubadustest peame kinni - nendest töödes- tegemistest, mida meie oleme lubanud selle objekti juures teha. Loodame, et ka majandusministeerium ja maanteeamet teevad seda, et järgmisel aastal juba nii olulise liiklussõlme ümberehitus võiks alata," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Maanteeameti teedetalituse juhi Julia Bergšteini sõnul on lisarahataotlus juba esitatud.

"Selle aasta alguses riigi eelarvestrateegia 2021-2024 koostamise käigus me esitasime oma lisataotlused muu hulgas ka nendele projektidele, mis eelmisel aastal välja jäid - Tartu ringtee projekt ei olnud ainukene - ja kui see taotlus rahuldatakse, siis me saame vastavalt muuta ka teehoiukava. Kui vahendid on järgmiseks aastaks eraldatud, siis ma ei näe mingeid takistusi, et võiks juba hankedokumendid või hankega edasi minna," ütles maanteeameti teedetalituse juhataja Julia Bergštein.