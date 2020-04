Tartu tahab Eesti kõige ohtlikuma ristmiku kiiremat kordategemist

Tartu linnapea Urmas Klaas saatis majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirja, kus meenutas, et 2018. aasta korraldusega "Riigiteede teehoiukava 2018-2022" kohaselt oli Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala lõigu ehitus planeeritud aastatele 2020-2021. Kui valitsus kinnitas tänavu jaanuaris uue riigiteede teehoiukava aastateks 2020-2030", nihutati objekti ehitus aastatele 2024-2025.

"Käesoleva aasta alguseni kehtinud teehoiukava valguses on maanteeamet teinud väga palju tööd, et Liikluskindlustuse fondi andmetel Eesti kõige liiklusõnnetuste rohkema ristmiku turvalisust tõsta. Objekti projektdokumentatsioon on läbinud ekspertiisi ja liiklusohutusauditi ning tänase seisuga viiakse projekti sisse viimaseid parandusi. Sisuliselt on projektdokumentatsioon valmis ning ootab objekti realiseerimist," selgitas Klaas.

Linnapea märgib, et Tartu linn on enamuse projekti elluviimiseks vajalikest maadest omandatud, tehes möödunud aastal ligi 500 000 euro ulatuses kulutusi. Käesoleval aastal on Klaasi sõnul käsil viimaste ostude vormistamised ja maade omandamiseks tehtud kulud on tema sõnul Tartu linna jaoks märkimisväärselt suured.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuendatud "Riigiteede teehoiukava 2020–2030" kohaselt jääb Tartu linnale oluline objekt 2020.-2021. aastal ilma rahastuseta. Vaatamata kehtivale teehoiukavale palume teil siiski leida võimalus lülitada objekt 2021. aastal rahastatavate objektide nimekirja, kuna tegemist on nii Tartule kui ka kogu Lõuna-Eestile olulise liiklussõlmega, mis aitaks oluliselt suurendada liiklusohutust. Selle projekteeritud lahenduse elluviimisest sõltuvad ka mitmete selles piirkonnas tegutsevate ettevõtete arendused," märkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Riia ringristmiku kahetasandiliseks ehitamine maksab hinnanguliselt 22 miljonit eurot, Tartu linna osa on sellest ligi 1,5 miljonit eurot.