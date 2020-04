WHO uurib teateid terveks saanud koroonapatsientide uuesti haigestumisest

Lõuna-Korea ametnikud teatasid reedel, et 91 patsienti, keda peeti haigusest paranenuks, andsid uuesti positiivse proovi. Korea haiguste ravi- ja ennetuskeskuse direktor Jeong Eun-kyeong ütles pressikonverentsil, et viirus võis neil inimestel uuesti aktiveeruda, mitte nad ei saanud uut nakkust.

"Me oleme teadlikud neist juhtumitest, kus isikud on COVID-19 suhtes andnud negatiivse testi ning mõni päev hiljem uuesti positiivse testi," ütles WHO oma kommentaaris. "Töötame tihedalt koos meie kliiniliste ekspertidega, et saada nende juhtumite kohta rohkem teavet. On oluline tagada, et kahtlusega patsientidelt proovide võtmisel järgitakse kõiki reegleid," lisas WHO.

Organisatsioni reeglite kohaselt võib patsiendi haiglast välja lubada pärast seda, kui ta on andnud rohkem kui ööpäevase vahega kaks negatiivset testi.

Praeguste uuringuandmete põhjal on teada, et kergelt haigestunul sümptomite ilmnemise ja tervenemise vahe on umbes kaks nädalat. "Me oleme teadlikud, et mõned patsiendid annavad positiivse proovi, kui nad on juba kliiniliselt tervenenud. Aga me vajame süstemaatilist proovide kogumist tervenenud patsientidelt, et aru saada, kui kaua viirus püsib," märkis WHO.

Lõuna-Korea teatas reedel, et nad ei tea, mis selle suundumuse taga on.