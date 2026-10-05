USA andis Eestile piirijulgeoleku tugevdamiseks 13 luuredrooni

Vastava lepingu allkirjastasid esmaspäeval Tallinnas USA suursaadik Eestis Roman Pipko ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar.

"Üleantud tehnika näitab nii Ameerika Ühendriikide pühendumust Eesti julgeolekule kui ka asjatundlikkust, mida meie Eesti partnerid oma igapäevatöös näitavad," ütles suursaadik Pipko.

USA saatkonna teatel saab kaasaskantavaid väikseid luuredroone kiiresti õhku tõsta ning nende päevavalgus- ja termokaamerad võimaldavad ametnikel jälgida raskesti ligipääsetavaid piirkondi nii päeval kui ka öösel.

Üleandmist rahastas USA välisministeeriumi rahvusvahelise narkootikumidevastase võitluse ja õiguskaitse büroo (INL, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs). Programmi viib ellu USA tolli- ja piirivalveamet (U.S. Customs and Border Protection).