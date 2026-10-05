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Teisipäeval on sooja kuni 16 kraadi

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Teisipäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Põhja-Soome itta ning Eesti jääb selle lõunaserva. Öö tuleb veel vihmane, kuid vastu hommikut saab lääne pool suurem sadu läbi. Edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks ning sooja on kuni 15 kraadi. Päeval lääne poolt alates taevas selgineb ja sadu taandub idapiiri taha ning tugev tuul hakkab pärastlõunal veidi hoogu maha võtma.

Öö tuleb peamiselt pilves ja mitmel pool sajune. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 m/s ning sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Ilm hommikul on pilves, Loode-Eestis selgimistega, ja kohati sajab vihma. Edela- ja läänetuul puhub 5-11, saartel ja rannikul 10-16, iiliti 22 m/s ja soojakraade on 12 kuni 14.

Päeval taevas lääne poolt alates selgineb. Kui ennelõunal sajab mandril veel mitmel pool vihma, siis pärastlõunal taandub sadu itta. Puhub endiselt tugevam edela- ja läänetuul, mis õhtu poole tuul nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeval suuremat sadu oodata ei ole. Läänekaare tuul on öösel tugev, päeval mõõdukas ning öösel on 3 kuni 8, päeval 13 kuni 16 kraadi. Neljapäeva öö on sajuta, aga udune ja jahe - õhutemperatuur võib langeda lausa 1 kraadini, sisemaal maapinnal paiguti alla 0, päev on veel vihmavaba, aga õhtuks on oodata saartele sadusid. Ja päeval on sooja taas kuni 16 kraadi. Reede öösel levib vihm saartelt mandrile ning ka päev tuleb sajune. Ja nii öösel kui ka päeval on sooja 10 kuni 14 kraadi. Nädalavahetus algab praeguse prognoosi järgi ka sajuselt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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