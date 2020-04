Piirivalvurid pidasid Valgamaal kinni ebaseadusliku piiriületaja

Nädalavahetusel avastasid piirivalvurid ühe džiibi liikumise Valgamaal Eesti-Läti piirialal. Auto sõitis mööda kitsast metsarada Eestist Lätti kohas, kust piiriületus ei ole lubatud. Sõiduki andmed talletati edasiseks uurimiseks, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Umbes tunni möödudes oli sama džiip samal metsateel ning ukerdas ebaseaduslikult piiri ületades Lätist tagasi Eestisse.

Piirivalvurid peatasid sõiduki ning pidasid roolis olnud 33-aastase mehe ebaseadusliku piiriületuse tõttu kuriteos kahtlustatavana kinni. Autos oli tal kaks kasti Lätist ostetud odavat õlut.

"Autojuhi selgitused on praeguseks võetud ning ühtegi head põhjust tal piiririkkumisele ei olnud," ütles piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

Mees teadis, et piirikontroll on ajutiselt taaskehtestatud ning piiripunktidevahelisel alal ei tohi piiri ületada. Samuti teadis ta, et Eestisse naasmine toob kaasa kahenädalase kohustuse kodus püsida.

"Kahju, et mõne inimese käitumine toob kaasa võimaluse, et kriisi lahenemine venib. Piiririkkumine tõi sellele mehele kaasa kriminaalmenetluse, mille lõpuks selgub, mis hinda peab mees maksma oma mõtlematu käitumise ja kahe kasti õllede eest," sõnas Saarepuu.

Eesti-Läti piiril ajutise piirikontrolli taaskehtestamise järel on piiri lubatud ületada üksnes selleks ette nähtud ajutiste piiripunktide kaudu Valgas, Muratis, Lillis ja Iklas.

Piiripunktide vahelisel alal piiri ületamine on tegu, mille eest võidakse sõltuvalt olukorrast võtta vastutusele ka kriminaalkorras.