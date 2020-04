Eesti-Läti piiril toimuvat jälgib ka õhuväekopter

Eesti-Läti piiril elavaid inimesi saadab viimasel ajal kopteripõrin. Praegu on selge, et lõunapiiri õhuvaatlust tehakse vähemalt aprilli lõpuni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Politseil on jätkuvalt valvata Euroopa Liidu välispiir ja nüüd veel ka sisepiir juurde. Praegu oleme jaganud lennuvõimekuse niimoodi ära, et meile on appi tulnud õhuvägi, kes valvab sisepiiri ehk Eesti-Läti piiri, ning politsei lennusalk tegeleb kõigi muude ülesannetega, sealhulgas idapiiri seirega," selgitas Virk.

Kuigi Eesti-Läti piiril on pühade ajal olnud rahulik ja ka kaubaautod saavad kiiresti üle piiri, siis kopter aitab hoida silma peal rohelisel piiril ja seal on üksikuid rikkumisi olnud.

Rohelise piiri ala koos väiksemate teedega, kuhu on praegu seatud teetõkked ja kust ei tohi üle käia, on Eesti ja Läti vahel päris pikk. Kopter suudab seda jälgida paremini kui maismaapatrullid.

"2+2 reegli rikkumised. Üks oli Valga linna mänguväljak, kuhu oli kogunenud üle viie inimese kokku. Aga põhifookus on ikkagi piiril. Enamik saab väga hästi aru, mis olukord on ja miks on piirikontroll taastatud, aga mõni siiski üritab leida võimalusi teetõketest kõrvalehiilimiseks. Kui kuskilt metsavahelt või üle põllu on käidud maastikusõidukiga üle, siis need jäljed tuvastatakse," rääkis Virk.

"Laupäeval peeti kinni inimene, kelle suhtes on alustatud kriminaalmenetlust ebaseadusliku piiriületuse eest. Mingilgi juhul üks odav alkoholipudel ei kaalu üles seda, mille nimel kõik ülejäänud inimesed pingutavad," lisas ta.

Piiril on nüüd rohkem näha ka Läti piirivalvepatrulle.

Koroonaviiruse puhang on aga jõudnud Eestile lähimasse Läti suurde haiglasse Valmieras, kus ravitakse ka piiriala patsiente.