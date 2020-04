Täna ei reeda enam miski, et Kaiu rahvamaja juhataja Aivo ja kooliõpetaja Miralda Sildvee põdesid üheskoos läbi kurja koroonahaiguse. Esimesed sümptomid lõid Aivol välja 18. märtsil, pisut kergemalt haigestus hiljem ka Miralda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pea hakkas valutama, silmad valutama, kõht oli valus. Midagi oli valesti minul. Öösel oli väga valus, nagu oleks peksa saanud, kõik kondid valutasid. Siis lõin kraadi alla, paar korda oli ka 40 aga 38 kraadi oli mul pidevalt," rääkis Aivo Sildvee.

Esialgu arvas perearst, et tegemist on külmetusega, mida hakati palaviku allatoomiseks ravima paratsetamooliga. Kuna paremaks ei läinud, otsustati teha koroonatest. Esimesed viis päeva pärast COVID-19 diagnoosi saamist 25. märtsil olid Aivo jaoks kõige raskemad.

"Naine aitas mind istukile ja andis lusikaga süüa, sest käed ja jalad olid nii nõrgad, et mina ise seda teha ei suutnud ja ega ma ei tahtnud ka. Öeldi küll, et sa pead palju jooma, vesi mulle ei sobinud üldse," kirjeldas ta.

Kuna Aivol ja Miraldal hingamisraskusi ja köha polnud, jäädi kodusele ravile. Asjatundlikku abi saadi Rapla haiglast ja kiirabist ning infoliinidelt 1247 ja 1220.

Pere toimetuleku tagasid lähedased, sõbrad ja lihtne talupojatarkus.

"Me olime varunud ravimid, me olime varunud toidu, kuivained, konservid; kartul on keldris, õli, soola. Ja meie varusime ka WC paberit. Ja kõike seda läks tegelikult vaja," rääkis Miralda Sildvee.

Aivo Sildvee lisas veel, et nii halba enesetunnet ei ole ta veel oma elu jooksul tundnud ja ta ei sooviks seda ka oma kõige suuremale vaenlasele.

"Mitte kellelegi ma ei taha, et see oleks. See näitaski ära, et kes on ikka sõbrad, need ikka helistavad ja neid oli palju, mis oli tore. Ja see võttis seda haigust kergemaks," sõnas Aivo Sildvee.