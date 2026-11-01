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Mürgel Saksamaal: Z-põlvkonna meeleavaldustel toimusid rüüstamised

Välismaa
Märuli tagajärjed Saksamaal Frankfurtis
Märuli tagajärjed Saksamaal Frankfurtis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Michael Probst
Välismaa

Saksamaal laupäeval toimunud Z-generatsiooni üleriigilised protestid möödusid suurema osa päevast rahumeelselt, kuid õhtul puhkesid mitmes linnas, eriti Frankfurdis ja Kölnis, vägivaldsed kokkupõrked ning toimusid rüüstamised, vahendas Deutsche Welle.

Üleriigilistest meeleavaldustest "Gen Z regelt" (vabalt tõlgituna "Z-generatsioon võtab ohjad") võttis nii suurtes kui ka väiksemates linnades osa kümneid tuhandeid noori.

Päevase rahumeelse meeleolu varjutasid aga õhtuhämaruses toime pandud rünnakud ja rüüstamised. Rahutuste juhtumeid registreeriti lisaks Frankfurdile ja Kölnile ka Hamburgis ning Bremenis.

Frankfurdis sulgeti ostutänav

Vägivald Frankfurdis puhkes pärast seda, kui politsei oli ametliku meeleavalduse laiali saatnud. Mässajad hakkasid kesklinnas poodide aknaid lõhkuma, kauplusi rüüstama ja korrakaitsjaid ründama, kasutades muu hulgas süüteseadeldisi. Uudisteagentuuri dpa ajakirjanikud nägid kaootilisi stseene, kus linna ühel tihedama liiklusega ostutänaval Die Zeil murti sisse kauplustesse ning varastati treeningjalatseid ja muud kaupa. Politsei pressiesindaja teatel rünnati ka üht spetsiaalset tulirelvapoodi, misjärel vahistati mitu inimest.

Sündmuste eskaleerudes sulges politsei Die Zeili tänavale juurdepääsu ning kutsus sündmuskohal viibijaid üles piirkonnast lahkuma.

"Kõik viibivad endiselt Zeilil, võivad lahkuda. Zeilile juurdepääs pole enam võimalik," edastas Frankfurdi politsei teateid nii valjuhääldite kui ka sotsiaalmeediaplatvormi X vahendusel.

Hesseni liidumaa siseminister märkis, et kahtlustab Frankfurdi vägivalla õhutamises umbes 100 vasakäärmuslast.

Kölnis visati politseinikke pudelite ja jalgratastega

Rahutused ei piirdunud vaid Frankfurtiga. Kölnis puhkesid kokkupõrked Kölni katedraali lähedal, kus mürglis osales umbes 200 inimest. Politseinikke rünnati pudelite ja jalgratastega, vigastada sai vähemalt üks inimestest ning ametnikud pidasid sündmuskohal kinni viis isikut. Lähedalasuval kõrvaltänaval purustati elektrirolleriga poeaken.

Regionaalse ringhäälingu WDR andmetel ei osalenud rahutustes üksnes Z-generatsiooni meeleavaldajad, vaid ka teised rühmitused.

Kölni politseiülem Johannes Hermanns avaldas toimunu üle sügavat kahetsust, tõdedes, et tal on sügavalt kurb näha, kuidas rahumeelseid proteste varjutasid "äärmuslased, kellel polnud silmapiiril muud kui vägivald".

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Deutsche Welle

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