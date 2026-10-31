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Aruküla männikust jäi alles lage plats, vald uurib üleraie juhtumit

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Arukülas on arendaja ehitusplatsi ettevalmistamisel raiunud lubatust rohkem puid. Kinnistu omanik vaidleb aga vastu, öeldes, et on valda teavitanud ega ole midagi valesti teinud. Kohalikud elanikud vaatavad lagedat platsi ja nõuavad vallalt terasemat järelevalvet.

Arukülas Suvila 25 ja 27 kinnistutel on augustikuust alates järgukaupa puid raiutud. Kinnistud vallalt oksjonil ostnud Veigo Gutmann plaanib mõlemale ehitada paarismajad. Nüüd ütleb vald, et raiutud on liiga palju.

"Siin on raieluba küll peal teatud arvule puudele, mis puudutab ehitusalust pinda. Aga puid on kindlasti rohkem maha võetud, kui raieluba väljastatud oli," ütles Raasiku vallavanem Bärbel Salumäe.

"Nagu naabrite käest saime teada, juhtuski nii, et alguses raiuski neid puid, mille jaoks talle oli raieluba antud. Aga siis mingil põhjusel otsustas, et teeb seda suuremal määral ja andis arboristile sellise juhise," lisas Raasiku valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann.

Veigo Gutmann ütleb, et lubas garantiikirjaga raiutud mändide asemele nõutud hulga tagasi istutada. Ja on vallavalitsust raiumisega kursis hoidnud.

"Minul jäi sõnum valla poolt ka, et nende jaoks on oluline männik. Vaatasin naabrite hoove ja ühel hetkel mõtlesin, et ärme pane õhksoojuspumpa, paneme maakütte, võtame kogu lehestiku-võsa maha. Tagant võtsin kaks korralikku vahtrat ka, seda ütlesin vallale ka. Ja tegelikult ma ei näe, et ma oleks midagi valesti teinud," ütles Gutmann.

Järgmisel nädalal loevad vallaametnikud kännud kokku ja hakkavad menetlema. Nagu vanad eestlased ütlesid - kes on süüdi?

"Puude mahavõtmiseks või selle võsa mahavõtmiseks korralduse andsin ju mina. Ju siis mina olen süüdi," vastas sellele küsimusele Gutmann.

Töö algas suve lõpus, täna leinavad kohalikud oma mände, mis on Aruküla uhkuseks. Ning mõtisklevad, kas äkki oleks pidanud varem ärkama.

"Valla elanikuna ma siiski ootan, et vald ka edaspidi teeks senisest tugevamat järelevalvet kõikide raiete osas. Nagu siin ka valla inimesed mainisid, siis Raasiku vald ja Aruküla eriti on kuulus nende puude, selle keskkonna poolest," ütles kohalik elanik Kaja Kibena.

Looduskaitseseadus näeb juriidilisele isikule ette 3200 eurot puu kohta, aga kõik selgub pärast inventuuri järgmisel nädalal, ütleb vallavanem.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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