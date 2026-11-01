X!

Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonitabamusest

Välismaa
Plahvatused Venemaa naftatehases pühapäeva öösel
Plahvatused Venemaa naftatehases pühapäeva öösel Autor/allikas: kuvatõmmis Exilenova/Telegram
Välismaa

Ukraina seirekanalite teatel rünnati pühapäeva ööl droonidega üht suurt Venemaa naftatöötlemistehast, mis asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. Tabamuse saanud tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas.

Oluline 1. novembril kell 7.00:

Telegrami kanalid Exilenova+ ja Supernova+ avaldasid teateid ja kaadreid väidetavast rünnakust Venemaa naftatöötlemistehasele Kstovos.

Ka sõltumatu Venemaa väljaanne ASTRA teatas, et Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi rafineerimistehast (tuntud kui NORSI) on tabatud ning see põleb.

NORSI ehk Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja suuruselt teine ​​bensiinitootja; aastas töödeldakse seal ligikaudu 15–17 miljonit tonni toornaftat. Lisaks toodetakse seal bituumenit ning diislikütust ja lennukikütust, mida kasutatakse Venemaa relvajõudude varustamiseks.

Tehas asub Ukraina piirist umbes 800 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on seda rajatist rünnanud mitmel korral; muu hulgas toimus 26. augustil rünnak, mis leidis kinnitust ja põhjustas suure tulekahju. Toona saadud kahjustuste tõttu peatas NORSI oma tegevuse.

Alates 2026. aasta algusest on Ukraina viinud läbi järjepidevat operatsiooni rünnates kaugmaadroonidega Venemaa energiataristut – eelkõige naftatöötlemistehaseid ja kütusehoidlaid, mis on Venemaa sõjategevuse jätkamiseks kriitilise tähtsusega.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:01

Ülo Valk: kolmandik eestlastest on kogenud midagi seletamatut

06:59

Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonitabamusest

03:40

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile

00:14

Hein andis ülivõimsas hoos ründajale väravasöödu ja Werder tõusis viiendaks Uuendatud

31.10

Suurorg kerkis Poolas taas üleplatsimeheks

31.10

Stiven Aas võitis esimese eestlasena WBA Balti profipoksi meistrivöö

31.10

Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

31.10

Prantsusmaa meeleavaldustel puhkesid taas kokkupõrked

31.10

Tusk süüdistas opositsiooni rünnakus demokraatia vastu

31.10

Eestis lõpetati ammulaskmise MK-sari: tõstame võistlustel maast neli tonni

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

31.10

Ukraina õhurünnak tabas naftatöötlemistehast Ufaas Uuendatud

31.10

Politsei tabas elektritõukse tahtlikult sõiduteele jätnud noorukid

31.10

Poola valitsuse ja opositsiooni tüli konstitutsioonikohtu üle kandus tänavale Uuendatud

30.10

Kihelkonna kalmistul lõhkusid haudasid lapsed

31.10

Ora: südames võib pulbitseda, aga avalik sõnum peaks olema kontrollitud

30.10

Tehnoloogiasektorit tabanud koondamiste laine on põhjustanud tehisaru

31.10

Novaja Gazeta lahkumiskiri: meid tapeti

30.10

USA-s toimuval G20 kohtumisel jäi ühisfoto Lavrovi kohaloleku tõttu ära

30.10

Politsei tabas Mustamäel kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

31.10

Stubb: kõne Putiniga oli võimalus kuulda otse tema seisukohti

ilmateade

SPORT

03:40

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile

00:14

Hein andis ülivõimsas hoos ründajale väravasöödu ja Werder tõusis viiendaks Uuendatud

31.10

Suurorg kerkis Poolas taas üleplatsimeheks

31.10

Stiven Aas võitis esimese eestlasena WBA Balti profipoksi meistrivöö

loe: kultuur

31.10

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

31.10

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

31.10

Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

31.10

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

loe: eeter

31.10

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

31.10

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

31.10

Martin Hanson loobus nädalaks nutitelefonist: telefon tahab sinult iga sekundit

30.10

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

Raadiouudised

31.10

Johann Köleri 200. sünniaastapäeva näitusi saatis erakordne publikumenu.

31.10

Päevakaja (31.10.2026 18:00:00)

31.10

Piiriäärne Valka omavalitsus on maksejõuetu

30.10

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

30.10

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

30.10

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

30.10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

30.10

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

30.10

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

30.10

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo