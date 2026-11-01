Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonitabamusest

Ukraina seirekanalite teatel rünnati pühapäeva ööl droonidega üht suurt Venemaa naftatöötlemistehast, mis asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. Tabamuse saanud tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas.

Oluline 1. novembril kell 7.00:

Telegrami kanalid Exilenova+ ja Supernova+ avaldasid teateid ja kaadreid väidetavast rünnakust Venemaa naftatöötlemistehasele Kstovos.

Ka sõltumatu Venemaa väljaanne ASTRA teatas, et Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi rafineerimistehast (tuntud kui NORSI) on tabatud ning see põleb.

NORSI ehk Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi tehas on Venemaa suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja suuruselt teine ​​bensiinitootja; aastas töödeldakse seal ligikaudu 15–17 miljonit tonni toornaftat. Lisaks toodetakse seal bituumenit ning diislikütust ja lennukikütust, mida kasutatakse Venemaa relvajõudude varustamiseks.

Tehas asub Ukraina piirist umbes 800 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on seda rajatist rünnanud mitmel korral; muu hulgas toimus 26. augustil rünnak, mis leidis kinnitust ja põhjustas suure tulekahju. Toona saadud kahjustuste tõttu peatas NORSI oma tegevuse.

Alates 2026. aasta algusest on Ukraina viinud läbi järjepidevat operatsiooni rünnates kaugmaadroonidega Venemaa energiataristut – eelkõige naftatöötlemistehaseid ja kütusehoidlaid, mis on Venemaa sõjategevuse jätkamiseks kriitilise tähtsusega.