FBI: miljarditesse ulatuva krüptovarguse taga on Põhja-Korea

Krüptobörs Binance teatas pühapäeval, et on taastanud väljamaksed pärast seda, kui platvormilt varastati suure küberrünnaku käigus enam kui kuue miljardi dollari väärtuses virtuaalvara. FBI kinnitas varasemaid kahtlusi, et rünnaku eest on vastutav Põhja-Korea.

Rünnakut, mis leidis aset neljapäeval, on juba hinnatud ajaloo suurimaks digitaalsete varade varguseks.

Binance on igapäevaste kauplemismahtude poolest maailma suurim krüptobörs. Uudis häkkimisrünnakust, mida peetakse kõigi aegade suurimaks krüptovarguseks, põhjustas reedel enamiku suuremate krüptovaluutade hindade järsu languse.

Ettevõte on kinnitanud, et katab rünnakust tekkinud kahjud, teatades, et on kasutanud firma vahendeid, et osta tagasi 90 protsenti varastatud tokenitest.

Pärast rünnakut peatas Binance kasutajate väljamaksed, kuid teatas, et need taastatakse järk-järgult. Esimene etapp algas pühapäeval.

"Esimene võrgustiku osa on nüüd väljamaksete esimeses faasis avatud," postitas börs sotsiaalmeediaplatvormil X.

USA õiguskaitseorgan süüdistas laupäeval tehtud avalduses rünnaku korraldamises Põhja-Koread, kinnitades varasemaid era-uurijate ja analüütikute kahtlusi, et vastutav on Pyongyangiga seotud rühmitus nimega TraderTraitor.

TraderTraitor on sama rühmitus, keda süüdistatakse ka 1,5 miljardi dollari varguses Bybiti platvormilt eelmise aasta veebruaris.

"Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) avaldab teavet, mis kinnitab, et Korea Rahvademokraatlik Vabariik (Põhja-Korea) oli vastutav enam kui kuue miljardi USA dollari väärtuses virtuaalvara varguse eest krüptovaluutabörsilt Binance ligikaudu 29. oktoobril 2026," seisis avalduses.

FBI lisas, et on täheldanud TraderTraitori osalisi varastatud vara Ethereumiks konverteerimas ning eeldab, et seda vara pestakse edasi, kasutades detsentraliseeritud finants- ja kiirvahetusteenuseid.

Büroo kutsus erasektori ettevõtteid üles "blokeerima tehinguid aadressidega, mida TraderTraitori osalised kasutavad varastatud vara pesemiseks, või tehinguid, mis on nendelt aadressidelt tuletatud".

USA president Donald Trump seadis Põhja-Korea seotuse rünnakuga kahtluse alla.

"Ma ei ole mures. Uurime seda. Me ei tea, kas see on Põhja-Korea," ütles Trump laupäeva hilisõhtul ajakirjanikele oma Florida residentsis.

President meenutab sageli uhkusega tippkohtumisi, mida ta oma esimesel ametiajal Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga pidas.

Binance teatas, et valmistub väljamakseid järk-järgult taastama, alustades pühapäeval ajavahemikus 06.00–09.00 GMT.

"Me kasutame järkjärgulist lähenemist, seades tokenid tähtsuse järjekorda eelmise nädala kasutajate nõudluse andmete põhjal, et iga võrgustik ja varapaar saaks hoolikalt taastatud ning enne juurdepääsu taasavamist oleksid stabiilsus- ja turvakontrollid lõpule viidud," teatas ettevõte.

Binance teatas laupäeval, et on rünnakust tekkinud kahjude katmiseks eraldanud ettevõtte vahenditest üle 6,34 miljardi dollari.

"Meie pühendumus jääb samaks: Binance katab täielikult selle intsidendi käigus varastatud vahendite rahalise kahju," teatas ettevõte platvormil X.

Ettevõte teatas, et on kasutanud firma raha, et osta tagasi 90 protsenti varastatud tokenitest, samas kui ülejäänud 10 protsenti tokenitest on "vähem likviidsed, mis tähendab, et nende hankimine vajalikus koguses võib võtta kauem aega".

Rünnak Binance'ile leidis aset ajal, mil paljud vaatlejad väljendavad muret, et tehisintellekti mudelite pidevalt laienevad võimekused võivad ohtu seada krüptograafia ja IT-turvaprotokollid.

Pärast uudist vargusest langes Bitcoini hind ligi viis protsenti, Ethereum langes ligi kuus protsenti ja Binance'i enda krüptoraha BNB kukkus ligi 10 protsenti.

Varguse ulatus on tõstnud tähelepanu keskpunkti Põhja-Korea võimekuse leida ebaseaduslikke vahendeid tulu teenimiseks, eriti olukorras, kus riik seisab oma tuuma- ja raketiprogrammide tõttu silmitsi ulatuslike rahvusvaheliste sanktsioonidega.

Arvatakse, et TraderTraitor on osa Lazarus Groupist, mis sai kurikuulsaks 2014. aastal, kui rühmitust süüdistati kättemaksuks Sony Picturesisse sisse häkkimises filmi "Intervjuu" eest, mis naeruvääristas Põhja-Korea liidrit Kim Jong Uni.