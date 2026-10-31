Pühapäev tuleb pilvine ja udune

Pühapäeval püsib ilm valdavalt pilves ning mitmel pool on udu ja sajab uduvihma. Päeval võib õhutemperatuur tõusta kümne soojakraadini.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool on udu ja sajab uduvihma, rannikul kohati ka hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +8 kraadi.

Hommik on pilves, kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Päeval sajab rannikul kohati hoovihma, ennelõunal püsib mõnel pool udu ja sajab ka uduvihma. Tuul on nõrk ja muutlik, pärastlõunal tugevneb rannikul lõunakaare tuul puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Esmaspäeva öösel ja ka päeval sajab kohati vihma, õhtul juba mitmel pool ning öösel on 0 kuni 9, päeval 6 kuni 10 kraadi.

Samas vahemikus püsib õhutemperatuur ka teisipäeval, mil öö on mitmel pool vihmane, hommikuks sajud hõrenevad, kuid pärastlõunal on sajud tagasi ja Virumaal võib tulla sekka ka lörtsi.

Kolmapäeva öö tuleb pisut jahedam, külma võib olla kuni 2 kraadi, samas rannikul on kuni +8 kraadi. Päeval liiguvad vihmapilved loodest kagusse ja sajud hõrenevad õhtuks. Sooja on kuni 9 kraadi ning tuul tugevneb.

Neljapäeval on öised kraadid taas plusspoolel, päeval on kuni 11 kraadi, ja sajusem on just õhtu.