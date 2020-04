Moskvas, Peterburis ja Kiievis algasid jumalateenistused laupäeva öösel, et tähistada õigeusukiriku kõige tähtsamat püha. Usklikele tehti kirikutes toimuvast otseülekanne interneti või televisiooni vahendusel

Ukrainas saadeti politsei sadade kirikute juurde, et tagada distantseerimise reeglid pühakodade lähistel jumalateenistuse ajal.

Erand tehti pealinnas Kiievis Petšerski kloostris, kus politsei lubas usklikel siseneda kirikusse ühekaupa. Umbes sada inimest seisis kiriku lähistel ja ootas oma korda.

Petšerski suurklooster, mis on üks Kiievi suurimaid turismiatraktsioone maa-aluse katakombide võrgustiku tõttu, on karantiini tõttu suletud. Enam kui 90 kloostris elaval mungal on tuvastatud koroonaviirus, neist vähemalt kaks on surnud, kirjutas Associated Press.

Gruusias olid mõned kirikud usklikele avatud, kui koguduse liikmed tulid pühakotta enne kella üheksat, kui algas õhtune liikumiskeeld ja jäävad sinna kella kuueni hommikul, kui liikumiskeeld läbi saab.

Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill juhtis jumalateenistust inimtühjas Moskva Päästja Kristuse katedraalis. Mõned kirikud Venemaa eraldatud regioonides viivad arvatavalt läbi jumalateenistusi ka koos kogudusega, kirjutas AP.

Küprosel keelasid võimud kirikus käimise ära ning ülestõusmispühade südaöiseid jumalateenistusi vaadati televisiooni vahendusel.