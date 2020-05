Eestis loodava laste vaimset tervist toetava mobiilimängu Triumf üks looja ja ettevõtte kaasasutaja Kadri Haljas leidis Vikerraadio saates "Huvitaja", et ehkki mobiilirakenduste põhine vaimse tervise ravi Eestis veel kuigi tuntuks pole saanud, on säärastest rakendustest palju abi laste ning ka täiskasvanute vaimse tervise toetamisel.

Läbi äpi lapsi psühholoogiliselt toetada on keeruline. Teatavasti tegelevad väikelapsed üldiselt ju asjadega, mis neile enam meeldib, vältides keerulisi situatsioone ja olukordi.

"Laste puhul peab toe pakkumine olema hästi intuitiivne ja turvaline, et nad justkui ei tunnekski, et see on mingisugune abi pakkuv platvorm, vaid pigem,et see on nende jaoks niivõrd äge, ja nad saavad läbi erinevate tegevuste õppida läbi mängu," selgitas Haljas.

Triumf on loonud mobiilimängu, milles haiguse koletisega võideldes selgitatakse näiteks krooniliselt haigele lapsele tema haiguse tagamaid ning läbi mängu kulgemise toetatakse last, näidates, et ta ei ole ei mängus haiguse koletisega võideldes ega ka päriselus haigusega maadeldes üksi.

Triumf on koroonakriisis valmis saanud mängu versiooni, mis aitab neid lapsi, kes vajavad kodus karantiinis viibides abi.

Samas on abivajadus, eriti haigustest rääkides, väga personaalne. Haljase sõnul kohandab mäng end vastavalt laste muredele. "Kas on risk näiteks meeleoluhäirete välja kujunemiseks või ärevuse välja kujunemiseks. Just vastavalt sellele, mis lapse mured on ja millised on tema nõrkused, et me saaksime neid kõige rohkem toetada ning millised on tugevused, et me saaksime võimestada lapsi. Iga lapse jaoks on selle mängu kasutamine täiesti erinev," selgitas Haljas.

"Hirm on hirm ka nendel, kellel ei ole haigust või füüsilise tervise probleemi. Psühholoogilise toe pakkumine olenemata tervise seisundist on väga oluline," selgitas Haljas mängu kohandamisvajadust koroonaviirusele.

Mäng pakub praktilist informatsiooni ning räägib sellest, miks on vaja käsi pesta või distantsi hoida ja selgitab, miks praegu sõpradele külla ei saa minna. Samuti tegeleb mäng sügavamate probleemidega, mis lastel kodus viibides tekkida võivad.

Samal ajal, kui kodused lapsevanemad maadlevad nii majanduslike muredega, žongleerides kodukontoris videokonverentsidega, kõrval istumas laps, keda vaja kodukooli ülesannete ja tehniliste muredega aidata, maadlevad pisikesed lapsed oma murede ja segadustega.

Haljas selgitas, et ehkki vanemad viibivad suure osa ajast kodus, võib lastel tekkida tunne, et nende vanematel pole nende jaoks piisavalt aega, kuna neil on palju kohustusi. Samas peavad lapsed praegu tavalisest enam vanemate ressurssidele toetuma, mis pingestab olukorda veelgi.

"Peamiselt ongi väga palju muresid seotud distantsõppega ja oma ruumi puudumisega, sest olukord on ju niivõrd teine. Sõpradega ei saa kokku saada ja oma sünnipäevi tähistada, see on päris keeruline laste jaoks," rääkis Haljas.