Greenpeace vaidlustab Hollandi riigiabi lennufirmale KLM

Valitsused üle maailma on tõtanud appi lennufirmadele, mille ärile on ränga hoobi andnud koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisipiirangud.

Hollandi valitsus on andnud lennufirmale 90-protsendise riigitagatise 2,4 miljardi eurosele laenule, lisaks miljardieurosele otselaenule.

Greenpeace'i sõnul tegutseb KLM aga selge kliimaplaanita ja Hollandi valitsuse keskkonnapoliitika on lennunduse vallas puudulik.

"Valitsus ei ole sõlminud KLM-ga rangeid leppeid saaste vähendamiseks," ütles Greenpeace Hollandi kliimaekspert Dewi Zloch.

Ühendus ärgitas valitsus kehtestama KLM-le süsihappegaasi emissioonipiiri, mida hakataks iga aasta vähendama.

Greenpeace kritiseeris ka valitsust väite eest, et päästepakett on mõeldud töökohtade säilitamiseks.

"Ehkki see päästepakett on mõeldud töökohakindluse tagamiseks, on see täpselt see, mida meie valitsus ei saavuta," ütles Zloch.

KLM teatas juuli lõpus, et koondab koroonaviiruse kriisi tõttu 5000 töötajat, lisaks 2000-le, kes plaaniti koondada juba varem. Kokku on firmal hetkel 33 000 töötajat.

Greenpeace'i teatel võib kohtuasjal olla oluline mõju ka teistele lennufirmadele antud majandusabile. Euroopa lennufirmad on seni saanud 32,5 miljardit eurot abi.

Hollandi rahandusminister Wopke Hoekstra ütles ringhäälingule NOS, et ei ole kohtuasja pärast mures, sest Euroopa Komisjon on abipaketile oma õnnistuse andnud.