"Euroopa Komisjon andis vastavalt EL-i riigiabi reeglitele heakskiidu Prantsusmaa seitsme miljardi euro suurustele abimeetmetele, mis koosnevad riigi laenutagatistest ja osanikulaenust Air France´ile kompaniile kiire likviidsuse võimaldamiseks koroonaviiruse pandeemia kontekstis," ütles EL-i konkurentsivolinik Margrethe Vestager avalduses.

Euroopa Komisjon lõdvendas märtsi keskpaigas riigiabi reegleid, et liikmesriikidel oleks koroonaviiruse pandeemiast tingitud kriisi ajal raskustesse sattunud ettevõtteid kergem aidata.

Air France'i puhul koosneb abi nelja miljardi euro jagu pangalaenudest, mis on 90 protsendi ulatuses riigi poolt garanteeritud, ja kolme miljardi euro jagu otselaenudest, mille tingimusena lubas firma parandada oma kasumlikkust ja vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni.

"Prantsusmaa on demonstreerinud, et on uuritud kõiki muid võimalikke vahendeid turult likviidsust kaasata ja need on ammendatud," teatas Euroopa Komisjon.

"Riigi toeta oleks Air France tõenäoliselt silmitsi pankrotiga, tulenevalt selle äri äkilisest kadumisest. See teeks Prantsusmaa majandusele suurt kahju," lisas EK.

Air France, nagu ka teised lennufirmad, on raskustes koroonaviiruse tõttu kehtestatud reisipiirangute ja nõudluse kadumise tõttu.

Prantsusmaale ja Hollandile kuulub Air France-KLM kontsernis kummalegi umbes 14-protsendine osalus.

Hollandi valitsus plaanib KLM-le anda kaks kuni neli miljardit eurot abi.