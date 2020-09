Hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Ain Käpp selgitas, et Eesti 30 parimat restorani on olnud turistide magnetiks ka raskes olukorras. Kui need peaks lõpetama, on hiljem tekkinud tühikut väga raske täita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sektor loodab, et tööturu toetusmeedet jätkataks kevadeni ja valitsus arutaks turismi toetamiskava juba lähipäevil.

"Soome poolt on mingisugust liikumist ja lisaks siseturistidele, on ikkagi Soome väga oluline sihtrühm. Kui Soome piir kinni läheb, siis saab olema erakordselt keeruline. Tallinna hotellide käive on juba praegu 75 protsenti väiksem kui aasta tagasi ja igapäevane toimetulek on äärmiselt keeruline.