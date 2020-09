"Tubli, valgevenelased! Neil on iseloomu ja see on väga hea. Ma jälgin [olukorda Valgevenes] tähelepanelikult," ütles Gorbatšov neljapäeval väljaandele Podjom, mida edastas The Moscow Times.

NSV Liidu ekspresidendi kommentaar järgnes sellele, kui 26 aastat Valgevenet valitsenud Aleksandr Lukašenko 9. augusti presidendivalimiste võltsimise järel kolmapäeval poolsalaja korraldatud tseremoonial uuesti ametivande andis.

"Täna kirjeldatakse seda, mis eile juhtus - see on kurat-teab-mis. Ma arvan, et see niisama lihtsalt läbi ei lähe," ütles 89-aastane Gorbatšov, kes lisas, et "vaja on veel palju tööd teha ja seda peab tegema praegune noorsugu".

Euroopa Liit ja USA on teatanud, et ei tunnusta Lukašeko uut ametiaega ning on kutsunud üles korraldama ausaid valimisi. Lukašenkole on avalikult toetust avaldanud Vene president Vladimir Putin ja Hiina liider Xi Jinping.