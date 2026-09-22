X!

Dataseliga seotud lepingute riigisaladuse kaitse tekitab küsimusi

Eesti
Anastassia Kovalenko-Kõlvart
Anastassia Kovalenko-Kõlvart Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) on salastanud hulga teavet ja dokumente, mis seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ettevõttega Datasel. Dokumente näinud riigikogulased on eri meelel, kas need peaksid olema kogu ulatuses riigisaladus või mitte.

RKIK ei leidnud teisipäeva jooksul võimalust ERR-ile kommenteerida, mis ulatuses ja mis põhjustel on Dataseli tehinguga seotud dokumendid kaitstud riigisaladusega. Dokumente näinud riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) ütles, et nende salastamine ei ole piisavalt läbi analüüsitud.

"Mulle jääb mulje, et neid riigisaladuse märke on pandud valimatult ja ilma analüüsideta. Ma saan aru, kui riigisaladusega on kaetud kõik sellised küsimused, mis on seotud kas julgeolekuga või näiteks konfidentsiaalsuspiiranguga, aga minu jaoks on arusaamatu, miks on kinni kaetud ka sellised aspektid, kus olid läbi analüüsitud näiteks riskid, erinevad ettepanekud ja siis kuidas nende ettepanekute osas otsuseid langetati," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvarti hinnangul võiks olla praktika selline, et riigisaladus on kinni kaetud, kuid muus osas on sellised dokumendid avalikkusele kättesaadavad.

Kovalenko-Kõlvart kommenteeris eelmisel nädalal piiranguga kaetud dokumentides kirjeldatud riske Dataseliga tehingusse minemisel. Seepeale sai ta RKIK-ist märkuse, et avalikustas riigisaladusega kaetud teavet. Samas on tema sõnul RKIK ise öelnud, et pole salastatuse vajadust piisavalt analüüsinud.

"Tegelikult on ka peadirektor Elmar Vaher tunnistanud, et nendel ei ole olnud võimalust seda analüüsida, mis asjad peaksid olema kinni kaetud ja mis asjad ei peaks. Ma arvan, et see on analüüs, mida RKIK peaks kindlast tegema. See ei ole ka esimene kord, kus meil on mingisugune ebamugav teema tekkinud ja siis äkitselt on dokumendid salastatud 75 aastaks. See ei ole väga läbipaistev ja väga hea praktika just järelevalve mõttes," sõnas Kovalenko-Kõlvart. 

Üle 20 aasta riigisaladusega töötanud riigikogu liige Peeter Tali (Eesti 200) on riigikaitsekomisjoni juhina samuti kõnealuseid dokumente näinud. Tema sõnul pole põhjust kahelda ametnike pädevuses otsustada riigisaladuse kaitse üle.

"Vastavalt seadusele otsustab dokumendi koostaja salastatuse astme ja ka selle, kas näiteks dokument peab olema asutusesiseseks kasutamiseks või mitte. Riigisaladuse määramine või dokumendi salastamine on väga jäigalt ja selgelt ette nähtud seadusega ja mul on väga raske uskuda, et ükski Eesti ametnik oleks nüüd piiridest üle astunud või seda seadust kuritarvitanud," lausus Tali.

Tali selgitas, et dokumendi salastaja võib mõjuval põhjusel salastatuse maha võtta, kui ilmnevad uued asjaolud. Antud asjas ei ole aga uusi asjaolusid ilmnenud.

Vandeadvokaat Karmen Turk ütles, et seaduse järgi ei saa riigisaladusega kaitsta terveid dokumente, vaid üksnes konkreetset teavet.

"Riigisaladus ei ole nagu maagiline vits, et lööd sellega dokumenti ning kogu dokument ja kõik sellega kaasnev teave on automaatselt riigisaladus. Niimoodi see olla ei tohi," sõnas ta.

Turki selgitusel on kõik riigi või avalike asutuste loodud teave vaikimisi avalik ja sellele saab teatud erandjuhtudel kehtestada juurdepääsupiiranguid, näiteks isikuandmete või ärisaladuse kaitseks. Riigisaladuse puhul on aga olukord risti vastupidine – avalikkuse eest on varjatud kõik, mis võiks kahjustada Eesti julgeolekut või välissuhtlust. Samas peab riigisaladuse kehtestamine vastama seadusest tulenevatele tunnustele.

"Kuna ta on selline ümberpööratud konstruktsioon võrreldes tavalise teabega, siis isik, kes riigisaladuse määrab, peaks suutma otsustada, et jah, see on küll riigisaladus, aga see osa siin ei kahjusta nüüd kuidagi Eesti Vabariigi julgeolekut või välissuhtlemist ja selle osa jätaks riigisaladuse alt välja. See ongi keeruline, kuid seaduse alusel peab seda tegema, sest riigisaladuseks ei ole kunagi üks dokument," kõneles Turk.

Kui mingi osa on riigisaladuse alt väljas, siis tuleb kaaluda, kas sellele tuleb panna AK-märge, mis lubab üksnes asutusesisest kasutamist ehk juurdepääsupiirang jääb igal juhul. See aga ei tähenda, et riigisaladusele ei saa üldse ligi pääseda, märkis Turk.

"Alati on võimalik esitada kohtule vaie, et see ei saa oma olemuselt olla riigisaladus, aga peab olema põhjendus ja selle peab ka esitama. Siis tulebki see läbi vaadata nagu iga teine vaie, nõue või taotlus riigiasutusele," lisas Turk.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:54

Õed Adelia ja Aylin Susi võitsid rannatennise noorte EM-il pronksi

19:50

Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

19:19

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

19:18

EL jõudis kokkuleppele kahe Vene oligarhi sanktsioonide tühistamiseks Uuendatud

19:13

Dataseliga seotud lepingute riigisaladuse kaitse tekitab küsimusi

19:13

Tartus algas klassikalise kitarri festival

19:00

Siim Tõniste: mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:55

Tallinn algatas ERR-i vana telemaja kinnistu detailplaneeringu

18:50

Siuru kaevetöödel tulid välja ajaloolised veerennid

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:54

USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva

16:33

Kliimaministeerium ja Heidi Jõks otsivad kohtuvälist kokkulepet Uuendatud

19:50

Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

21.09

Venemaa kehtestas teisel pool Eesti piiri ajutised liikumispiirangud

12:10

Jaanus Rahumägi: ma pole ühegi moonahankega seotud

21.09

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele Uuendatud

06:45

Rainer Saks läheb presidendi julgeolekunõunikuks Uuendatud

21.09

Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid

21.09

Trump valmistub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks

21.09

Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises

ilmateade

SPORT

19:54

Õed Adelia ja Aylin Susi võitsid rannatennise noorte EM-il pronksi

19:19

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

18:31

Rando Soome: Eesti fännid olid Tamperes tähelepanu keskmes!

17:50

Tunjovi koduklubi sai kahe punasega lõppenud kohtumises punktilisa

loe: kultuur

19:13

Tartus algas klassikalise kitarri festival

19:00

Siim Tõniste: mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku

18:43

Urmas Sutrop: Lumivalguke ei pea isegi meessoost olema

16:56

Tartu kunstikooli direktor: maailm vajab loovalt mõtlevaid inimesi

loe: eeter

18:43

Urmas Sutrop: Lumivalguke ei pea isegi meessoost olema

15:26

Kõige rohkem visatakse kodudes ära puu- ja köögivilju ning valmistoitu

14:22

Mart Kalm: viimase saja aasta jooksul on triumfikaari püstitanud ainult diktaatorid

14:21

Parima õunakoogi meister: mina teen kõike tunde järgi

Raadiouudised

18:45

Dataseliga seotud lepingute kaitse riigisaladusega tekitab küsimusi

18:45

Päevakaja (22.09.2026 18:00:00)

18:45

Õpetajate hoiatusstreigis osales 15 000 haridustöötajat

15:45

Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole

15:45

Euroopa Liit üritab viimasel hetkel sanktsioonide pikendamises kokku leppida

15:25

Raadiouudised (22.09.2026 15:00:00)

12:50

Kolmapäev tuleb vihmane

12:40

Burnham võtab kohtumisel Trumpiga jutuks kaubanduse ja Ukraina toetamise

12:30

Eesti Pank: majandus kasvab järgmisel aastal 2,4 protsenti

12:25

Raadiouudised (22.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo