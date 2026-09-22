Jaanus Rahumägi: ma pole ühegi moonahankega seotud

Julgeolekuettevõtja Jaanus Rahumägi kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga. Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ta olnud nõus rääkima.

ERR on korduvalt üritanud Rahumäelt mürsuhangete teemal kommentaari saada, kuid ta pole päringutele vastanud. Tema poolt sotsiaalmeedias avaldatud tekst edastab ühepoolset perspektiivi ega anna võimalust küsida täiendavaid küsimusi.

"Opositsiooni eilne kogupauk peaministri vastu on sisustatud hõredate faktidega. Kuna minu nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt kuus korda, pean ilmselt ka ise midagi kostma," kirjutas Rahumägi teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

Ta märkis, et arupärimise koostaja oleks kõige lihtsama guugeldamisega saanud mitu faktiviga ära jätta.

"Enamiku allkirjastanute jaoks oleksin olnud ka ühe telefonikõne kaugusel. Ilmselt polnud mure siiski tõsine, vaid tegu on harjumuspärase poliitmängurlusega. Kahju, sest Eesti julgeoleku seisukohalt on teema tõsine ja just siin võiks igapäevasest lahmimisest hoiduda," lisas Rahumägi.

Postituses kinnitas ta, et ei ole mitte mingil viisil seotud laskemoona ostmisega ARCA-lt ega üheltki teiselt firmalt. "Minule kuuluv ESC OÜ on alates 2025. aasta aprillist nõustanud ARCA-t kaitsetööstuspargi valikpakkumise asjus. See on kogu seos," sõnas Rahumägi.

Ta selgitas, et ESC tegutseb peamiselt julgeolekuvaldkonna konsultandina ja julgeolekuprojektide eestvedajana.

"Oleme Eestis ja teistes Balti riikides üks selle valdkonna suuremaid ja rahvusvaheliselt tuntud ettevõtte. ARCA loal saan kinnitada, et oleme nende nõustaja alates mullusest aprillist. Koostöö täpsemat sisu, mahtu ega konkreetseid projekte me ei ava: tegemist on kahe eraettevõtte kliendisuhtega ja julgeolekuvaldkonnas kehtivad tavapärasest kõrgemad konfidentsiaalsusnõuded," lausus Rahumägi.

Ta rõhutas, et kontakt tuli ARCA poolt ning et varem ei olnud tema ettevõttel ARCA-ga mingit suhet. Samas märkis ta, et temale teadaolevalt üks teine Eesti ettevõtjate ring püüdnud end ARCA esindajateks pakkuda.

Rahumäe sõnul kasutavad välisettevõtted uuele turule tulles peaaegu alati kohalikke nõustajaid: advokaate, finantsnõustajaid, kommunikatsioonikonsultante ning turu- ja valdkonnaeksperte. Ta lisas, et ESC ja ARCA koostöö ei erine tema sõnul sellest tavapärasest suhtest millegi poolest.

Ta märkis, et kaitsetööstuspargi valikpakkumise esimeses voorus osales 12 ettevõtet ning kolmeetapilise menetluse viis läbi Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK).

"Kõik viimasesse vooru jõudnud ettevõtted said võimaluse sõlmida RKIK-iga leping ja ARCA oli üks neist. Valikpakkumise tingimustes oli ühemõtteliselt kirjas, et Eesti riigil ei ole kohustust edukaks tunnistatud ettevõtete toodangut osta," kirjutas Rahumägi.

Ta rõhutas, et tehase rajamise menetlus ja võimalikud laskemoonahanked on kaks eri protsessi ning et nende teadlik kokku sidumine loob avalikkusele eksitava pildi.

Rahumägi märkis, et Rheinmetall ja BAE Systems ootasid Eesti riigilt esmalt ligikaudu 150 kuni 200 miljoni euro suurust panust tehase rajamisse ja seejärel umbes 100 miljoni euro suurust iga-aastast ostukohustust. "Kaheksa kuni üheksa aasta peale oleks see tähendanud riigile ligi miljardi euro suurust kohustust. Kui sõjapidamine ja kasutatav tehnoloogia muutuvad nii kiiresti, peab riik nii pikaajalisi ostugarantiisid põhjalikult kaaluma," märkis ta.

Tema sõnul ei vasta väide, nagu poleks ARCA-l kunagi olnud tegelikku kavatsust Eestisse tehast rajada, teadaolevatele faktidele.

"Ettevõtte esindajad viibisid minu teada terve eelmise nädala Eestis, pidasid läbirääkimisi ehitusettevõtjatega ja kohtusid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) esindajatega. ARCA on valmis ehitust alustama kohe, kui Eesti ametiasutused annavad vajalikud load," lausus ta.

Rahumägi märkis, et ettevõte on teatanud 300 miljoni euro suurusest investeeringust ja ligikaudu 1000 töökohast. "ARCA avaldatud andmetel ulatus tema mullune käive kolme miljardi USA dollarini ja Eestisse kavandatakse Türgi tehasega võrreldavas mahus tootmist. Kavatsus Eestisse investeerida on kirjas ka ARCA kodulehel."

Ühtlasi lükkas Rahumägi ümber mitu tema kohta kõlanud väidet.

Ta eitas osalemist laskemoona ostmises ning vastavate hangete korraldamises. Rahumägi väitis, et ei ole kaitseministriga ARCA laskemoonahangete teemal suhelnud ega ministrit nendes küsimustes survestanud. Rahumäe sõnul ei ole ta kunagi osalenud valitsuskoalitsiooni konsultatsioonidel. Ta kinnitas, et ei ole kuulnud ettevõttest Oculus Strategic Solutions (Dataseliga kontakti vahendanud USA ettevõte – toim) ega ole vahendanud selle kontakte kaitseministrile (toona ametis olnud Hanno Pevkurile – toim).

Samuti märkis ta, et temale teadaolevalt ei ole ARCA omanikule korruptsioonisüüdistust esitatud ega teda selles süüdi mõistetud.

Rahumägi kirjutas veel, et ARCA tulek on Eesti julgeolekule suur võimalus ning ta rõhutas, et selliseid investeeringuid tuleb põhjalikult kontrollida.

"Aga arutelu peab põhinema faktidel, mitte poliitilistel vihjetel, teadlikult segi aetud protsessidel ja alusetutel süüdistustel. Ma pean vastuvõetamatuks katseid kujutada õiguspärast nõustamistegevust osalemisena hangetes, millega minul ega ESC OÜ-l ei ole mingit seost," sõnas ta.

"Minu jaoks on ARCA nõustamine missioon, mis loob Eestile reaalse julgeolekutagatise. Palun ärme riku seda oma tavapärase kemplemisega ära," sõnas Rahumägi.

Samuti märkis ta, et ESC sõlmis 2024. aasta juunis RKIK-iga lepingu taustakontrollide tegemiseks. Lepingule kirjutas tema sõnul alla tollane peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja kursis oli ka tollane kantsler Kusti Salm.

"Minister mulle teadaolevalt asjasse ei puutunud. Lepingust kaugemale asi ei jõudnud. Ühtegi taustakontrolli me ei teinud ja ühtki eurot selle pealt ei teeninud. Sellest on kahju, sest olen 100 protsenti kindel, et Dataseli probleemi oleksime suutnud eos ära hoida," sõnas ta.