X!

Politsei korraldas Rae valla koolide juures tõuksireidi

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil üheksa nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde.

Pool tundi enne koolipäeva algust jõudsid Kindluse kooli ette esimesed elektrilised tõukerattad, keda esmaspäeval võttis vastu politsei. Lähedal elavatele lastele on tõukeratas üks mugavaim liiklemisvahend ja suurel osal neist polegi häda midagi. Kuid hommikusel reidil kokku neljas koolis tuvastas politsei üheksa niisugust ratast, millega liigelda ei tohiks.

"Täna meil oli fookus vaadata neid sõiduvahendeid, mis sõidavad kiiremini, kui 25 kilomeetrit tunnis, sest see on meie põhiprobleem. Need ei ole kergliikurid, nad kvalifitseeruvad põhimõtteliselt mootorsõidukiks ja selleks peab olema vastava kategooria juhiluba ja sõiduk peab olema registreeritud. Ja ka nendega kahjuks juhtub siis kõige rohkem neid fataalseid õnnetusi," ütles PPA grupijuht Mari-Liis Mölder.

15 minutit enne tundide algust silmas politsei neidki, kellel käes vaid kiiver, aga elektriline ratas eemale jäetud.

Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50 kuni 65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki.

"Ka 75 ja 80, 90 km/h on tulnud tablool ette. See on minu sisemine tunnetus, et see probleem ei ole saanud kuidagi lahendatud. Ma arvan, et teadlikkus kasvab, aga see, kui me näeme jätkuvalt iga kooli juures, et neid rikkumisi leiab aset rohkem kui kümme, siis ma väidan, et see probleem on ikkagi jätkuvalt suur," sõnas Mölder.

Teine probleem on kiivrita sõitjad. Neid oli täna hommikul kokku 38 last. Reid Rae valla koolidesse polnud ainuke omasugune ega jää ka viimaseks. Koolipered võtavad teemat tõsiselt.

"Saadame infot välja meie lapsevanematele, samuti otsesõnumid õpilastele. Ka õppeaastat alustasime ühise kogunemisega, kus see oli üks väga oluline teema, et kuidas meie õpilased siis tõukeratastega sõidavad, milline see kultuur on," lausus Kindluse kooli direktori asetäitja Laura Vaikma.

Politseireidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse ning lapsevanem kutsutakse tõukerattale järgi. Kui hoiatusi on eelnenud, võib alustada ka menetlusega. Ühe 14-aastase puhul seda esmaspäeval tehti.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:05

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

23:04

"Välisilm": Kanada assotsieerunud liikme tähendus on Euroopas veel ebaselge

22:42

"Välisilm": Huthide rünnakud lisavad maailma energiakriisile uue surve

22:35

Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega

22:30

Saks: valimised okupeeritud aladel olid Venemaa abitu poliitiline sõnum

22:14

Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma

22:09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha Uuendatud

22:04

Läänemets opositsiooni koostööst: meil on võimalik reguleerida kõike

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

ETV spordisaade, 21. september

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

10:08

Trump valmistub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks

11:31

Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali Uuendatud

12:07

Vene keskvalimiskomisjon kuulutas pseudovalimiste ülekaalukaks võitjaks võimupartei Uuendatud

10:15

Karis määras presidendi kantselei direktorile enam kui 11 000 euro suuruse preemia

20:36

Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu Uuendatud

16:07

Venemaa kehtestas teisel pool Eesti piiri ajutised liikumispiirangud

15:31

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele Uuendatud

20.09

Sõja 1670. päev: Vene pealinna tabas rekordsuur droonirünnak Uuendatud

20.09

Kütusemüüjad: on näha, et inimesed tangivad väiksemaid koguseid

17:15

Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises

ilmateade

SPORT

23:05

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

22:35

Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega

22:14

Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma

22:09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha Uuendatud

loe: kultuur

19:08

Tähe-Lee Liiv andis välja teise sooloalbumi

18:49

Tarvo Vridolin: ma ei ole peaosa ootaja tüüpi

15:43

Arvustus. Riskides(t) "Teatrielus"

14:45

Eestlanna Karin Laansoo aitab USA väikelinna kunstikaardile tuua

loe: eeter

15:22

Terapeut Kadi Jaanisoo: peatumishetked me elus on väga olulised

15:05

Raadio 2 ja Noep ühendavad jõud üle-euroopalises maratonsaates

14:24

Maovähiga heitlev Peep Veedla: pikki plaane ei tee, aga nukrust ka ei tunne

12:12

Iirimaa ei osale ka 2027. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (21.09.2026 18:00:00)

17:50

Eesti artistid said Hamburgis talendifestivalil väga hea vastuvõtu

17:15

Kuressaare haigla läbib uuenduskuuri

17:10

Maaparandustööd on Selisoole hästi mõjunud

15:20

Raadiouudised (21.09.2026 15:00:00)

12:25

Puu- ja köögiviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas

12:25

Raadiouudised (21.09.2026 12:00:00)

12:25

ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks

09:55

Soome parteid pole enam võlapidurileppes kindlad

09:50

Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo