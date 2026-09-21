Politsei korraldas Rae valla koolide juures tõuksireidi

Pool tundi enne koolipäeva algust jõudsid Kindluse kooli ette esimesed elektrilised tõukerattad, keda esmaspäeval võttis vastu politsei. Lähedal elavatele lastele on tõukeratas üks mugavaim liiklemisvahend ja suurel osal neist polegi häda midagi. Kuid hommikusel reidil kokku neljas koolis tuvastas politsei üheksa niisugust ratast, millega liigelda ei tohiks.

"Täna meil oli fookus vaadata neid sõiduvahendeid, mis sõidavad kiiremini, kui 25 kilomeetrit tunnis, sest see on meie põhiprobleem. Need ei ole kergliikurid, nad kvalifitseeruvad põhimõtteliselt mootorsõidukiks ja selleks peab olema vastava kategooria juhiluba ja sõiduk peab olema registreeritud. Ja ka nendega kahjuks juhtub siis kõige rohkem neid fataalseid õnnetusi," ütles PPA grupijuht Mari-Liis Mölder.

15 minutit enne tundide algust silmas politsei neidki, kellel käes vaid kiiver, aga elektriline ratas eemale jäetud.

Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50 kuni 65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki.



"Ka 75 ja 80, 90 km/h on tulnud tablool ette. See on minu sisemine tunnetus, et see probleem ei ole saanud kuidagi lahendatud. Ma arvan, et teadlikkus kasvab, aga see, kui me näeme jätkuvalt iga kooli juures, et neid rikkumisi leiab aset rohkem kui kümme, siis ma väidan, et see probleem on ikkagi jätkuvalt suur," sõnas Mölder.

Teine probleem on kiivrita sõitjad. Neid oli täna hommikul kokku 38 last. Reid Rae valla koolidesse polnud ainuke omasugune ega jää ka viimaseks. Koolipered võtavad teemat tõsiselt.

"Saadame infot välja meie lapsevanematele, samuti otsesõnumid õpilastele. Ka õppeaastat alustasime ühise kogunemisega, kus see oli üks väga oluline teema, et kuidas meie õpilased siis tõukeratastega sõidavad, milline see kultuur on," lausus Kindluse kooli direktori asetäitja Laura Vaikma.

Politseireidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse ning lapsevanem kutsutakse tõukerattale järgi. Kui hoiatusi on eelnenud, võib alustada ka menetlusega. Ühe 14-aastase puhul seda esmaspäeval tehti.