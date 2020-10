Venemaa uurimiskomitee käivitatud uurimine Kamtšatka kagurannikul asuva Avatša lahe elustiku massilise hukkumise asjas tugineb keskkonnaohtlike keemiliste ainete käitlemise reeglite rikkumist ning merekeskkonna reostamist käsitlevatel kriminaalkoodeksi paragrahvidel, vahendas Interfax.

Juba kolmapäeva ennelõunal teatas Kamtšatka krai prokuratuur, et edastas uurimiskomiteele materjalid reostuse kohta.

Nende andmete kohaselt sattus 1. septembrist kuni 3. oktoobrini puhkajate seas armastatud lahe vette "naftat sisaldavaid aineid, muuhulgas fenooli" ning seetõttu muutus lahe vee värv ning vesi uhus kaldale surnud loomi. Reostus leidis aset Petropavlovsk-Kamtšatski linna ja Jelizovi rajooni piiril.

"Lisaks on fikseeritud ka surfinguga tegelenud inimeste enesetunde halvenemine ja nende silma sarvkesta kahjustused," öeldakse prokuratuuri pressiteates. Kamtšatka kraivalitsus teatas kolmapäeval, et sealsesse haiglasse on pöördunud 11 inimest, kes olid käinud Halaktõri rannal surfamas.

Uurimiskomitee teatel näitavad vee esmased analüüsid, et see sisaldas tehnilise õli omadustega naftakomponente. Praegu kontrollitakse, kas reostus ei võinud merevette sattuda lähedlasuvatest sõjaväe polügoonidelt.