Kamtšatka rannikumerd mürgitab teadmata päritolu reostus

Venemaa Kaug-Idas Kamtšatka poolsaare rannikumeres avastati seniteadmata päritolu toksiline reostus, mis keskkonnakaitsjate sõnul on hävitanud suure osa sealsest vee-elustikust, kuid mille tagajärgi võimud püüavad pisendada.

"Rannikuvees liigub laik või õigemini isegi pilvesarnane moodustis, sest see ei ole ainult vee peal, vaid ka merepõhjas," rääkis keskkonnakaitseorganisatsiooni Greenpeace kohalik aktivist Vassili Jablokov Reutersile.

Greenpeace'i teatel leidsid nende inimesed mitmel pool Kamtšatka poolsaare rannikul kollakat vahtu ning surnud mereloomi.

Varasemalt olid Halaktõrski rannalt merel käivad surfarid teatanud, et haigestusid pärast veega kokku puutumist. Ajaleht Guardian vahendas teateid, et surfarid kurtsid kipitavaid silmi ning hiljem tehti kindlaks, et nende silmade sarvkest oli kahjustatud ning nahal kerge põletus.

Kronotski looduskaitseala töötajad koos Vene kalamajanduse ja okeonograafia uurimisinstituudi Kamtšatka osakonna töötajatega avastasid Avatša lahes massilise põhjaelustiku hävimise.

"Me vaatlesime merepõhja Nalõtševo jõe suudmes ning rannikut Staritškovi saare pirkonnas. Kogu teekonna vältel oli 5 - 15 meetri sügavusel näha surnud merisiile, meritähti, kalu, mereussikesi ning molluskeid. Kui võrrelda seda saastele eelnenud olukorraga, siis võib öelda, et hukkunud on 90 protsenti kõigist organismidest," rääkis põhja uurinud tuuker Aleksandr Korobok Interfaxi vahendusel.

Maailma Looduse Fondi (WWF) kohaliku esindaja Aleksei Knižnikovi sõnul ei paista tegemist olevat tavalise õlireostusega. "See on väga tõenäoliselt äärmiselt toksiline ja väga kergesti lahustuv aine, sest kahjustada on saanud ka mere põhjas elutsevad organismid," ütles Knižnikov.

Venemaa loodusressursside ja keskkonnaminister Dmitri Kobõlkin kinnitas, et esialgsed vee- ja pinnasetestid ei näita õli või naftaproduktide kõrgendatud taset. "Te küsite, mis on õnnetuse ulatus. Aga meie jaoks pole siin mingit ulatust - keegi pole surnud, keegi pole viga saanud," teatas minister. "Ma rääkisin kaheksa surfariga, kes kurtsid silmade kahjustamist. Aga tegelikult saab seda ravida silmatilkadega. Need ei olnud tõsised põletused," lisas Kobõlkin.

Vene ministri kinnitusel ei paista reostuse põhjuseks olema inimtegevus.

Kamtšatka kuberner lubas siiski inspekteerida kahte läheduses paiknevat sõjaväeosa, kust reostus võiks pärineda. Radõgino baasis hoitakse raketikütust, mille mahutid võivad olla läbi roostetanud ja põhjustanud lekke, kirjutas opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta. Samas Kozelski baasi on kasutatud toksiliste kemikaalide ja pestitsiidide matmiseks.

Saastatud mereala lähistel on UNESCO kaitse all olev Kamtšatka vulkaanide ala.