Poola rannikul plahvatas kahjutuks tegemise käigus lennukipomm

Kanali põhjas lebanud ligi 5,5-tonnise lennukipommi hüüdnimi on Tallboy. Poola merevägi proovis lõhkelaengu hävitada kaugjuhitava roboti abil, kuid see ei õnnestunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne kahjutuks tegemist evakueeriti lähipiirkonnast üle 750 inimese. Mereväe teatel on pomm nüüd neutraliseeritud ning see ei ohusta enam kedagi.

Hiigelpomm leiti Loode-Poolas asuva Szczeni sadama väljasõidutee süvendamisel eelmisel aastal. Tegemist on kuue meetri pikkuse lennukipommiga, milles on peaaegu 2,5 tonni lõhkeainet. Seda enam kui viietonnist pommi kutsutakse Tallboyks või ka maavärinapommiks, sest see on suuteline põhjustama väikest maavärinat.

"See lennukipomm sisaldab endas väga palju lõhkeainet ja tema ohuala on äärmiselt suur. Praegu avatud allikate põhjal me teame, et Poola võimud on 2,5 kilomeetri ulatuses inimesed evakueerinud. Lisaks on seal piirkonnas väga palju tööstust ja kommunikatsioone, vedelgaasi torustikud ja terminalid, mis kõik teevad selle operatsiooni keerulisemaks," rääkis päästeameti Ida-Eesti pommigrupi juht Rauno Raidloo.

Ta lisas, et Eestile lähimad kohad, kus selliseid lennukipomme kasutati, on Poola ja Norra. Neid kasutati tema sõnul valdavalt laevade või allveelaevapunkrite hävitamiseks.

Briti pommituslennukid heitsid selliseid enam kui viietonniseid lennukipomme Läänemerre suubuvasse Piastowski kanalisse eesmärgiga uputada Saksamaa raskeristleja Lützow.

"Minule teadaolevalt üritab Poola merevägi esile kutsuda deflagratsiooni ehk plahvatusliku põlemise. Deflagratsiooni esilekutsumisel on alati risk. Alati ei pruugi see õnnestuda. Deflagratsioon võib üle minna ka detonatsiooniks, kus kogu selle lennukipommi jõud väljendub ühes hetkes," selgitas Raidloo.

Kuigi poolakad üritasid teha kõik selleks, et vältida detonatsiooni ehk plahvatust, see neil ei õnnestunud. Pommi ohtuks tegemise muutis keerukaks ka selle asukoht 15 meetri sügavuses.

Suurimad Eestist leitud lennukipommid on 250-kilogrammised, lõhkeainet on sellises 140 kilo.

Raidloo paneb aga inimestele südamele, et igasuguse sõjamoona leidmisel tuleb kohe helistada hädaabinumbrile.