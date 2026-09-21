Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises

Pelttarit süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises ja julgeolekusaladuse paljastamises, neist viimast käsitletakse riigireetmisena.

Pelttari töötas Supo juhina aastatel 2011 kuni 2023.

Soome parlamendi peasekretärina alustas Pelttari tööd 2024. aasta alguses, kuid alates eelmise aasta suvest on ta ametist kõrvaldatud.

Prokuratuur teatas varem esmaspäeval, et Supo luuretegevust puudutava kriminaalasja süüdistuse kaalumine on lõppenud ning et süüdistus on esitatud seitsmele inimesele.