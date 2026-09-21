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Opositsiooni kiri peaministrile: dokumendid kinnitavad valetamist

Arvamus
Helir-Valdor Seeder, Lauri Laats, Lauri Läänemets, Martin Helme
Helir-Valdor Seeder, Lauri Laats, Lauri Läänemets, Martin Helme Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR, erakogu,
Arvamus

Opositsioonierakonnad kirjutasid avaliku kirja peaminister Kristen Michalile, milles esitavad küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. ERR-i portaal avaldab kirja täismahus.

Moonavahenduslepingute skandaalis on esile kerkinud põhimõttelised küsimused seoses hoolsuskohustuse täitmata jätmise ja korruptsiooniriskidega. Avalikkuse ette on jõudnud selle juhtumi kohta valed, tõe moonutamine ning viited, et olulist dokumentatsiooni tehingute kohta polevat võimalik leida. Olemasolevad dokumendid kinnitavad avalikkusele valetamist.

Ajakirjandus on huvide konflikti selgelt välja toonud, kuid vastuseta on terve rida olulisi küsimusi. Te olete kinnitanud, et olete nüüdseks vestelnud kõrgemate ametnikega ja saanud neilt vastused. Tahaksime teilt nüüd sisulisi vastuseid saada.

Esitame teile küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga, millele palume teie venitusteta vastust.

  1. Millal informeeris kaitseminister teid Dataseliga seotud probleemidest? Millal briifis prokuratuur ja politsei teid algatatud kriminaalmenetlustest? Miks otsustasite seda avalikuse eest varjatuna hoida?
  2. Kuidas esitles kaitseminister 2025 veebruaris ARCA tehasest moonaostmise ideed valitsuses ja millal saite teada, et selle tehinguga on majanduslikult seotud ka Jaanus Rahumägi ettevõte?
  3. Kas olete Jaanus Rahumägiga kaitsevaldkonna hangete üle suhelnud või on teie teada teinud seda kaitseminister?
  4. Kaitseminister mainib ajakirjanduses, et 91 miljoni euro eest tehingute tegemine aitas ARCA-le tehase rajamiseks heast küljest näidata. Samal ajal on teada, et Rheinmetal ja BAE Systems loobusid tehaste ehitusest, kuna riik ei soostunud ostukohustust andma. Miks otsustas valitsus Rheinmetali või BAE Systems mitte sarnaselt "Eestit heast küljest näidata"?
  5. Kuidas Kiviõlisse tehase rajamine edeneb? Millal on oodata 300 miljoni euro investeeringu ja 1000 töökoha lubaduse realiseerumist? Kas teil on põhjust uute detailide ja teadmiste avalikuks tuleku tagajärjel üle vaadata Kiviõlisse ehitatava laskemoonatehase tehtud otsus?
  6. Kas valitsuse poolt tehtud ARCA otsuse puhul võib osutuda tõeks, et tehast ei planeeritudki kunagi teha, vaid see oli lihtsalt administratiivne kate, mille varjus viia ellu moonatehinguid, kus kaitseministril oli selge huvide konflikt?
  7. Ajakirjanduses ilmunud artiklis selgus, et kaitseminister refereeris pidevalt, et peaminister nõuab kiireid tarneid ARCA tehasest. Kas kaitseminister tegutses teie survel või tegutses omaalgatuslikult kui pidevalt kordas, et peaminister survestab ja seetõttu on moonahangetega kiire?
  8. ARCA omanik on olnud korruptsiooni eest süüdi mõistetud. Milliseid kontrollimehhanisme nõudsite peaministrina kaitseministrilt, et korruptsiooni ja maineriski vähendada? Kogenud poliitikuna olete võimalikust riskist teadlik, kuidas sai juhtuda, et läbi Jaanus Rahumägi seotuse korruptsioonirisk hoopis kasvas?
  9. Jaanus Rahumägi on pikaaegne Reformierakonna liige ja toetaja. Tehingutest on ilmnenud karjuv huvide konflikt. Kuidas konkreetselt takistasite kaitseministrit antud ärisidemete mitteloomiseks?
  10. Jaanus Rahumäel on Reformierakonna kaitse- ja julgeolekupoliitika võrgustikus üsna otsene positsioon, näiteks 2025. aasta valitsuskoalitsiooni konsultatsioonides oli ta ESC Global Security esindajana kaasatud sisejulgeoleku ja turvalisuse teemasse. Milliseid seisukohti ta esindas?
  11. Kuidas tekkis kaitseministril kontakt ettevõttega Oculus Stretegic Solutions, mis taotles Dataseli moonapakkumise vahendamist? Kas võite veendunult väita, et see kontakt ei saabunud Jaanus Rahumäe vahendusel?
  12. Miks kaitseminister nõudis Kreeka ettevõtte Nordeto lülitamist vahendajana Dataseli tehingutesse ning kuidas kaitseministril see kontakt tekkis?
  13. Ajakirjanduse andmetel tegeles kaitseminister aktiivselt tehingute suunamisega läbi Signali grupi ning isikliku emaili. Kas te teete oma volitusi kasutades nende vestluste sisu parlamendi komisjonidele kättesaadavaks?
  14. Miks jätkusid maksed Dataselile pärast RKIK-i ettepanekut kaaluda tehingute lõpetamist seoses riskidega? Tänaseks on ajakirjanduse vahendusel selgunud, et RKIK tegi vastava ettepaneku kirjalikult vähemalt kaks korda.
  15. RKIK eelmine direktor lahkus ametist 2025. aasta suvel. Uue direktori määramisega venitas Riigikantselei poolt juhitav tippjuhtide komisjon enam kui pool aastat, et ametisse määrata Elmar Vaher. Miks otsustasite protsessiga venitada ning mis põhjustel kaalus üles Elmar Vaheri määramine RKIK-i direktoriks riski kaitsehangete pidurdumiseks?

Loodame teilt saada lähialal vastuseid, seda enam et olete kinnitanud et olete endale asja selgeks teinud.

Ühtlasi kutsume teid üles mitte blokeerima kaitsevaldkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist.

Toimetaja: Kaupo Meiel

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