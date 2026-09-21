Sõja 1671. päev: Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu

Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš võitlejad lõid eduka sabotaažiakti tulemusel Venemaal Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mis on kogu Aasovi raudteeliini peamine sisenemis- ja jaotusjaam ning mille kaudu varustab Venemaa oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 21. septembril kell 20.36:

- Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu;

- Zelenski kiitis heaks uued kaugmaaoperatsioonid;

- Ukraina naftafirma rajab Vene rünnakute kartuses hoidlaid Ungarisse;

- Ukraina häkkerid said valdusesse mitmeid Vene laevastiku dokumente;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1660 sõdurit.

ISW: kumbki pool pole viimase ööpäeva jooksul saavutanud olulist territoriaalset edu

Sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikud kirjutavad oma viimases ülevaates, et kumbgi pool pole viimase ööpäeva jooksul saavutanud olulist territoriaalset edu.

Ukraina jätkab Lõmani suunal operatsiooni Vivaldi, mille käigus on vabastatud mitu asulat. ISW hinnangul näitab operatsioon, et Ukraina on suutnud taastada mõningase taktikalise manööverdusvõime. Ukraina suudab nüüd Lõmani suunal avaldada Vene vägedele survet.

Teistel rindelõikudel jätkab Venemaa Ukraina positsioonide ründamist, kuid ISW teatel ei registreeritud 19.–20. septembril olulisi muutusi.

Trump survestab Zelenskit lõpetama rünnakud Venemaa rafineerimistehaste vastu

Üks Ukraina kõrge ametnik ütles, et Donald Trump avaldas Volodõmõr Zelenskile survet, et viimane peataks Ukraina rünnakud Venemaa naftatöötlemistehaste vastu.

"ÜRO Peaassamblee raames toimuvate kõneluste eel Zelenskiga peetud telefonivestluses oli Trumpi peamine sõnum diisel, diisel, diisel", ütles üks Ukraina kõrge ametnik ajalehele The Financial Times.

USA president ütles oma Ukraina ametivennale, et Kiievi lakkamatud rünnakud naftatöötlemistehastele, kergitavad hindu ja süvendavad ülemaailmset puudust, ütles üks teine Ukraina ametnik.

Väidetavalt tuli Trumpi kõne vaid mõni tund pärast seda, kui Ukraina droonid olid tabanud Moskvas asuvat naftatöötlemistehast

"Venemaa on Ukraina-sõja tõttu kahjuks kaotanud kontrolli oma diislikütusetööstuse üle. Suur osa nende diislikütust tootvatest tehastest on õhku lastud ja vähemalt ajutiselt rivist väljas. See naeruväärne ja lõputu sõda Ukrainaga tuleb lõpetada," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial.

Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu

Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš võitlejad lõid eduka sabotaažiakti tulemusel Venemaal Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mis on kogu Aasovi raudteeliini peamine sisenemis- ja jaotusjaam ning mille kaudu varustab Venemaa oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas.

"Pöörangu rivist välja viimine tõkestab sõjaväerongide liikumise elutähtsal tuiksoonel, mis ühendab Rostovi oblastit Mariupoli, Krimmi ja lõunarindega. See häirib laskemoona, varustuse ja kütuse transpordigraafikut Vuhledari, Orihhivi ja Hersoni suunal võitlevatele üksustele, põhjustades varustamises suuri viivitusi," seisis sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

⚡️Partisans damaged the occupiers' railway infrastructure in Taganrog, — "ATESh".

As a result, the movement of echelons on an important artery connecting the Rostov region with Mariupol, Crimea, and the southern front is blocked.

The delays disrupt the schedule of redeploying… pic.twitter.com/8kSfFCg1EQ — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 20, 2026

Ukrainlasi, krimmitatarlasi ja vastupanuvõitlejatest venelasi ühendav Ateš märkis, et sügaval tagalas asuva taristu sihipärane kahjustamine on endiselt tõhus viis vaenlase varustusteede häirimiseks.

"Eriti arvestades tihedat liiklust sellel raudteeliinil, tekitab isegi ajutine liikluse peatamine viivituste ahela kogu lõunarindel," lisati teadaandes.

"Putin ei kavatse vaatamata tohututele kaotustele sõda lõpetada ja valmistub ulatuslikuks mobilisatsiooniks. Venemaa sõjavägi ja Putini režiim tuleb ühise hüvangu nimel peatada," võttis partisaniliikumine kokku

Ukraina uudisteagentuuri Ukrinform andmetel katkestasid Ateši võitlejad ühtlasi elektrivarustuse Venemaal Voronežis asuvas tehases, kus toodetakse komponente rakettidele Iskander-K ja H-101.

Taganrogi linnale suunatud ulatusliku Ukraina õhurünnaku tagajärjel said hiljuti kahjustada Venemaa jaemüügihiiu Ozoni ladu ja mitmete põllumajandusettevõtete laod.

Zelenski kiitis heaks uued kaugmaaoperatsioonid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis vastuseks Venemaa rünnakutele heaks uued kaugmaaoperatsioonid, teatas pühapäeval ajaleht The Kyiv Independent.

Zelenski tegi avalduse pärast seda, kui oli saanud ettekanded kaitseminister Jevhen Hmaralt ja ülemjuhatajalt Mõhhailo Drapatõilt.

Presidendi sõnul keskenduti kohtumisel Ukraina meditsiinivägede uuendamisele edukate lahingupraktikate põhjal, sõjaväe lähenemise muutmisele välisvõitlejate värbamisel ning tulevastele süvalöökide kampaaniatele Venemaa vastu.

"Kiitsin heaks ka uued kaugmaaoperatsioonid vastuseks Venemaa rünnakutele. Valmistume oma kaugmaavõimekuse laiendamiseks," sõnas Zelenski.

President ei täpsustanud, mida uued operatsioonid endaga kaasa toovad.

Zelenski on korduvalt nimetanud Ukraina lööke sügavale Venemaa tagalasse kaugmaasanktsioonideksvastusena Venemaa rünnakutele Ukraina pihta.

Presidendi sõnul jätkab Ukraina oma süvalöökide kampaaniate laiendamist Venemaa naftarajatiste, sõjalise taristu, logistikakeskuste ja relvatootmiskohtade vastu.

Juulis ütles Zelenski, et Kiiev on uuendanud oma prioriteetsete sihtmärkide nimekirja ja on võimeline andma lööke enam kui 3000 kilomeetri kaugusele Venemaal. Samal ajal on Venemaa kogu 2026. aasta kevade ja suve jooksul rünnanud Ukraina linnu reaktiivmootoriga droonide ja ballistiliste rakettidega. Venemaa valmistub nii järjekordseks talveks, mil antakse laastavaid lööke energiataristule.

Zelenski ütles pärast sõjalise juhtkonnaga kohtumist, et mitmed Ukraina süsteemid, mis on loodud reaktiivmootoriga droonide vastu võitlemiseks, on end tegelikes lahingutes juba tõestanud. Riigipea märkis, et Ukraina teeb nüüd tööd nende süstemaatilise kasutuselevõtu ja masstootmise nimel.

Zelenski väitis ka, et Ukraina uus püüdur tabas 19. septembril lahinguolukorras edukalt kahte Venemaa ründedrooni, mille hulgas reaktiivmootoriga drooni Geran-5. President oli 15. septembril kinnitanud, et Ukraina on enda arendatud püüdurit reaktiivmootoriga Shahed-droonide vastu edukalt testinud.

Ukraina naftafirma rajab Vene rünnakute kartuses hoidlaid Ungarisse

Ukraina nafta- ja gaasikontsern Naftogaz Group sõlmis Ungari energiaettevõttega Mol memorandumi naftatoodete hoidlate rajamiseks Ungarisse, teatas Naftogazi juhi kohusetäitja Serhii Fedorenko 20. septembril.

Uudis tuleb ajal, mil Ukraina valmistub talvekuudel uueks Venemaa drooni- ja raketirünnakute laineks riigi energiataristu vastu.

"Venemaa jätkuvate rünnakute tõttu meie kütusetaristu vastu on tarneteede mitmekesistamine ja täiendava hoiustamisvõimekuse loomine väljapool võimalike rünnakute ala kogu turu stabiilsuse seisukohalt väga oluline," ütles Fedorenko ühismeedias.

Rajatised peaksid Fedorenko sõnul valmima Ukraina piiri lähedal ning teenima Ukraina vajadusi, tugevdades samal ajal vastastikku kasulikku piiriülest energiataristut.

Memorandum allkirjastati Ukrainas Ivano-Frankivski oblastis toimunud esimesel Karpaatide tippkohtumisel, mis on uus majanduskoostööfoorum kaheksa Karpaatide piirkonna riigi vahel.

Ukraina ja Ungari suhted on paranenud, alates sellest, kui Ungari võitis valimised ja astus ametisse Euroopa-meelne peaminister Peter Magyar, vahetades mais välja Kremli-sõbraliku Viktor Orbáni.

Kuigi Magyar on välistanud Ukrainale sõjalise abi andmise või Kiievi EL-iga ühinemise protsessi kiirendamise, on ta andnud märku soovist taastada riikidevahelised suhted ning kujundada konstruktiivsem koostöö Ukraina sõjas kannatada saanud naaberriigiga.

Ukraina häkkerid said valdusesse mitmeid Vene laevastiku dokumente

Ukraina häkkerid said enda valdusse Venemaa laevastiku 70 projektiga seotud dokumente, teatas esmaspäeval sotsiaalmeediakanali Telegrami kogukond Ukrainian Militant, mida vahendas uudisteagentuur Unian.

Teadaande kohaselt hõlmas andmeleke allveelaevastiku, navigatsiooni, hüdroakustika ja mererobootikaga seotud Venemaa mereväearenduste teaduslik-tehnilist, projekteerimis-, katsetamis- ja operatiivbaasi.

Postituses märgiti, et materjalides on mainitud dokumente, mis on seotud Kesk-Uurimisinstituudi Elektropribor, konstrueerimisbüroode Rubin ja Malahiit, Okeanpribori, JSC Elara, kontserni Vega, GNINGI ja teiste navigatsiooni-, hüdrograafia- ja allveeseadmete arendamisega seotud struktuuride tegevusega.

Tähelepanuväärne on see, et saadud andmekogu sisaldab teavet osapoolte koostoime, koostöö koosseisu, teadus- ja arendustegevuse etappide, katsete ja üksikute projektide tegeliku seisu kohta.

Ukraina häkkerite sõnul on paljastatud valdkondade hulgas laevade ja allveelaevade navigatsioon, integreeritud juhtimissüsteemid, hüdroakustika, raadionavigatsioon, uusimad navigatsioonisüsteemid, digitaalne hüdrograafia ja kartograafia.

Lisaks mainitakse mererobootikat, allveesõidukite autonoomset navigeerimist maastikul ja geofüüsikalistel väljadel, hüdrometeoroloogilist tuge ja Arktika šelfi uuringuid.

Kanalis märgitakse, et osa neist töödest puudutab ülitäpse navigatsiooni arendamist, autonoomset tööd ilma satelliitnavigatsioonita, allveelaevade ja autonoomsete allveesõidukite asukoha korrigeerimist geofüüsikaliste väljade abil. Samuti Venemaa sõjaväehüdrograafia üleminekut uusimatele standarditele.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1660 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 519 650 (+1660);

- tankid 12 361 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 25 365 (+4);

- suurtükisüsteemid 50 142 (+75);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2149 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1662 (+3);

- lennukid 442 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid 2712 (+17);

- operatiivtaktikalised droonid 527 693 (+1728);

- tiibraketid 5111 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 151 861 (+516);

- eritehnika 4729 (+13).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.