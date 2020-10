Kurjus on ilmas ja eriti Eestimaal võidule pääsenud. Aina enam on tigedust, ärapanemist, mahamaterdamist, laiaks litsumist, tümitamist, ärplemist, ähvardamist, ülbust, mõnitamist, sildistamist, seksismi, ühesõnaga vohavat negatiivsust... Kas ka teile tundub nii?

Aga ehk ei peaks kurjus end Eestis kodustatuna tunduma? Olen sellele üle tänavu palju mõelnud. Ja olen korraga kogenud, et kurjuse tõttu ... on me maailm end enam avavanud headusele. Olen ise ja olen koos teistega hoopis enam hakanud ilu ja headust enda ümber nägema, hoopis enam otsima.

Kirjutasin ligi nädala üht pikka lugu teemal, kuis end taimetarkuste abiga koroona eest kaitsta. Paljud taimetargad, aga ka tavatohtrid, rääkimata kuulsat viroloogist rääkisid üht sama ja olulist mõtet. Nimelt: "Mida vähem muretsed, seda tervem oled!" Või teistisõnu "Mida positiivsemalt maailma näed, seda vähem haigusi!"

Kas tigedad on siis tõbede tootmise usku, jäin mõtlema. Aga siis otsustasin nad oma mõtteist täitsa välja visata ning postitasin Facebooki küsimuse: "Mis on Eestis head?"

"Kuigi mõtleme tihti sellest, mis Eestis head, ei küsi me seda eneselt ja sõpradelt iga päev. Aga äkki peaks?"

Ohoo, milline vastuste tulv järgnes! Olen Eesti headuse teemal sõpradega 105 kirja vahetanud. Tore, mida kõike head siin nähakse. Ja kui rõõmsalt küsimusele vastatakse, sest kuigi mõtleme tihti sellest, mis Eestis head, ei küsi me seda eneselt ja sõpradelt iga päev. Aga äkki peaks?

Igatahes kohe tuleb tänane viitamiinipomm ja energialaks. Seega valik vastuseid küsimusele: "Mis on Eestis head?"

Lennarti teostega raamaturiiul. Aastaajad. Normaalsed inimesed ja nende lood. Eesti keelega saab hakkama. Mõistlik bürokraatia. Kuulsused saavad tänaval käia. Paekivi. Meedia on kohalikus omanduses. Inimesed ilusad, üleni ilusad. Seenemetsad. Kuskil maailmas ei ole nii palju avarust ja ruumi midagi uut ja vajalikku luua. Kohalikul eluviisil põhinev aastatuhandete tarkus. Lepinguid ja arveid saab allkirjastada digitaalselt. Siia ei ole kandunud aktivism, mis lõhub inimestevahelisi suhteid. Peipsiääär täis kultuuriprojekte, mis seob inimesi, rahvusele vaatamata. Pikk vanemapuhkus. Koolisöök. Suudame kriisiolukordades ennast kokku võtta ja tasakaalukaks jääda. Ilusad ja armsad naised. No ei jagu näppe lemmikõpetajate kokku lugemiseks! Käiakse järjepidevalt looduslikes pühapaikades. Maarahval on tulemas aasta 10 234, no mis rahval on veel selline järjepidev kalender? Imelised sood. Teetööd, mis reaalselt valmis saavad. Inimesed pole üleliia linnastunud ja ära lollistunud. Võime üsna kartmatult juua peaaegu kõigist veekogudest. Ausam ärieetika, kokkulepped peavad. Üksteise abistamist on rohkem kui äärmuslikku individualismi. Paigad, kus olla üksi. Luule. Kohutavalt head kartulid. Saab paljalt oma territooriumil, ümber maja, oma järves käia ... paljalt.

Ja tipptõdemus: "Eesti on ellujäämise suurriik ja eestlased ellujäämise maailmameistrid." Nii arvas üks Soome sõber.

Muuseas, ma pole ainuke kurja kiuste innukalt hea otsija. Üks sõber sai lausa 156 kommentaari küsimuse peale: "Kui te peaksite praegu Eestist midagi head rääkima, siis mis see oleks?" Teine sõber küsis: "Mis võiks olla Eesti lõhn? Milline on see eriline lõhn teie jaoks, mis seostub kodu ja kodumaaga?" Tuli 56 toredat vastust.

Tõesti, ilu otsijaid on nii palju, et loo neist või partei. Aga mis siis edasi saama hakkab...

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

