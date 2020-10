Slovakkias kavatsetakse testida kõiki üle 9-aastaseid elanikke

Slovakkia kuulutas koroonaviiruse kiire leviku tõttu oktoobris välja hädaolukorra ning valitsus kehtestas uued piirangud. Ära keelati suurürituste ja -kogunemiste korraldamine, sealhulgas kirikuteenistused. Uksed pidid sulgema jõusaalid ja ujulad, koolides mindi üle distantsõppele.

Matovic teatas pressikonverentsil, et nüüd kavatsetakse riigis teha koroonatest kõigile, kes on 10-aastased või vanemad. Testimine on tasuta, kuid Matovic ei täpsustanud, kas see saab olema kohustuslik või vabatahtlik, vahendas BBC.