Insult tekitab palju teadmatust ja hirmu

"Esimesi küsimusi, mis patsiendil pähe tekib, on see, et mis nüüd edasi saab, mis juhtus. Ja üks asi, mille patsiendid on välja toonud, on hirm, et see juhtub uuesti ja hirm surma ees. Seal on palju teadmatust ja hirmu," rääkis Naudi "Ringvaates".

Naudi tõdes, et insuldi kordusrisk on üsna kõrge ning tegelikult ei tea keegi, kas inimene võib uuesti insuldi saada.

"Olulisim, mida inimene saab ise teha, on maandada riskitegureid ja panustada sellesse, et taastuda võimalikult hästi," lisas ta.

Naudi sõnul on PERH-il kaks aastat kestnud arendusprojekt, mille käigus tegeletaks emuu hulgas info puudulikkuse vähendamisega. "Just see, kuidas saada maksimaalset taastusravi ja kust saada võib-olla vaimse tervise tuge ja kogemusnõustamist," ütles Naudi.

"Suurim teadmatus on ka selles osas, et kui inimene läheb koju, mis siis kodus saab, kuidas kodu turvaliseks muuta, kuidas toetada taastumist koduses keskkonnas. See kõik mängib rolli," rääkis ta.

PERH testib arendusprojekti käigus kogemusnõustamist, kus insuldi saanud inimene saab nõu kelleltki, kes on olnud sarnases olukorras ja sellest välja tulnud. See peaks motiveerima patsienti endaga paranemise nimel tegelema. Samasugust teenust pakutakse ka patsiendi lähedastele.

Neljapäeval peetakse insuldipäeva.