Hiiumaa vald soovib suveks mandriga ühendust pidama kolme laeva

Maanteeamet peab ettepanekut liiga kulukaks, kuid juba liinil olevate laevadega lisareiside tegemine on kõne all.

Hiiumaa vald tõstis esile, et tänavu suvel kasvas reiside arv mullusega võrreldes 0,4 protsenti. Üleveetud sõidukite arv kasvas aga kaheksa protsenti. Valla andmetel jäi autosid maha 10 protsendil suvistest reisidest. 2019. aasta suvel jäi autosid maha kaheksal protsendil ja 2018. aastal kuuel protsendil reisidest.

Maanteeamet leiab, et tänavune statistika on erandlik. Üleveetud sõidukite arvu tõus on olnud sellele eelnenud aastatel küll ka järjepidev aga tõusuprotsent neil aastatel samas langenud.

Maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk ütles ERR-ile, et nii autode ülevedu kui reisijate ülevedu stabiliseerub ja see on ka põhjus, miks sellise täiendava kulu tegemine praegusel hetkel ei ole just kõige mõistlikum. Eeldatav kulu jääks 1,8 miljoni euro juurde.

Pahk ütles, et praeguse seisuga on plaanis täiendada olemasolevate laevade graafikut järgmisel aastal 140 reisiga.



Järgmisest suvest rääkides on Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja seisukohal, et pole alust arvata nagu raugeks siseturistide huvi Hiiumaa vastu.

"Tegelikult, kui me nüüd vaatame olukorda Euroopas, olukorda maailmas, reisipiiranguid, siis ma üldse ei kahtle, et järgmise aasta kontekstis kasv Hiiumaa liinil jätkub ehk eriti siseturistide nõudlus Hiiumaa külastamiseks on väga selges kasvutrendis," ütles Tasuja.