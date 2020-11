ÜRO: Liibüa pooled leppisid kokku valimiste korraldamise plaanis

Delegaadid üle kogu Liibüa "jõudsid kokkuleppele esialgses teekaardis üleminekuperioodi lõpetamiseks ning korraldamaks vabad, õiglased, kaasavad ja usaldusväärsed presidendi- ja parlamendivalimised," ütles ÜRO ajutine saadik Stephanie Williams ajakirjanikele.

Tuneesias peetavate kõneluste eesmärk on luua raamistik ja ajutine valitsus, et valmistada ette valimised ning tagada teenused riikis, mida on aastaid räsinud sõda ning nüüd ka koroonapandeemia.

Williams rõhutas vajadust liikuda kiiresti valimiste suunas, "mis peavad olema läbipaistvad ning põhinema väljendus- ja kogunemisvabaduse täielikul austamisel".

Tuneesia dialoog leiab aset üheaegselt sõjaliste läbirääkimistega Liibüa sees, et täita oktoobris sõlmitud relvarahulepet.

Liibüa konflikt on kestnud ligi kümme aastat, alates diktaator Muammar Gaddafi kukutamisest ja tapmisest ülestõusu käigus, mida toetas NATO.

Sestpeale on Põhja-Aafrika riigis võim mitme relvarühmituse käes ja riik on jagunenud kahe vaenujalal valitsuse vahel. Mõlemal valitsusel on oma toetajad välisriikide näol.

Pärast Gaddafi kukutamist 2011. aastal on pealinn Tripoli olnud rahvusvaheliselt tunnustatud rahvusliku ühtsuse valitsuse (GNA) käes, parlament on aga paiknenud riigi idaosas Tobruki linnas, mida kontrollivad Haftari väed.

Haftar, keda toetavad Venemaa, Araabia Ühendemiraadid ja Egiptus, alustas 2019. aasta aprillis pealetungi Tripolile, et pealinn vallutada, kuid GNA-d toetavad väed lõid tänu Türgi otsustavale toetusele pealetungi tagasi.

Pärast seda takerdusid lahingud Gaddafi kodulinna Sirte ümbrusse.