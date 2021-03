Liibüa nõuab välisriikide palgasõdurite lahkumist

Põhja-Aafrika riigis on mitu leeri võidelnud mõjuvõimu nimel pärast ülestõusu ja Muammar Gaddafi kukutamist 2011. aastal.

Lahingud peatusid eelmisel suvel ja oktoobris allkirjastati relvarahu. Eelmisel nädalal moodustati riigis uus ühtsusvalitsus, mille eesotsas on peaminister Abdul Hamid Dbeibah.

Kokku umbes 20 000 palgasõduri viibimist Liibüa territooriumil peetakse ohuks üleminekuperioodile, mis päädib 24. detsembri valimistega.

"Me kordame vajadust selle järgi, et kõik palgasõdurid lahkuksid Liibüast ja kohe," ütles Liibüa välisminister Najla al-Mangoush pressikonverentsil Tripolis koos oma Prantsuse, Saksa ja Itaalia ametivendadega.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian kordas seda üleskutset.

"Välisriikide palgasõdurite lahkumine on hädavajalik Liibüa riigile oma suveräänsuse kehtestamiseks," ütles Le Drian.

Euroopa välisministrid on Tripolis, et väljendada toetust riigi uuele valitsusele.

"Me esindame EL-i toetust Liibüale, mil see liigub rahu suunas," ütles Itaalia välisminister Luigi Di Maio. "Itaalia ja Euroopa on jätkuvalt sel meelel, et Liibüa kriisile sõjalist lahendust ei ole."

"Me kordasime relvarahu säilitamise, rannikutee taasavamise ja palgasõdurite lahkumise tähtsust."

"Väliselementide" üle Liibüas väljendas kolmapäeval muret ka ÜRO peasekretär António Guterres.

Teiste seas on Liibüas näiteks Türgi ja Venemaa sõjaväelased, kes toetasid konfliktis eri osapooli.