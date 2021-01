USA korraldas operatsiooni kartuses, et õhutõrjeraketisüsteem võib sattuda sõjategevusest räsitud Liibüas relvasmuugeldajate valdusesse, teatas The Times.

USA õhujõud saatsid operatsiooni käigus sõjaväe transpordilennuki C-17 Globemaster Tripolist läänes asuvasse lennujaama. Seal laaditi õhutõrjesüsteem lennukile ja see transporditi tagasi Edela-Saksamaale Ramsteini baasi.

Õhutõrjesüsteemi Pantsiri S-1 oli ostnud Venemaalt Araabia Ühendemiraadid (AÜE), kes olid saatnud selle Liibüasse, et toetada isehakanud marssali Khalifa Haftarile lojaalseid jõude.

Haftari väed osalesid Tripoli lahingutes, kus teda toetasid AÜE ja Venemaa. Oletatakse, et Tripoli lahingutes toetasid Haftari ka Venemaa Wagneri palgasõdurid. Lahingute käigus kaotasid Haftari väed õhutõrjesüsteemi ÜRO poolt tunnustatud valitsusvägedele.

Liibüas asuvad Aafrika suurimad naftavarud.

Õhutõrjesüsteemi äraviimise missioon heidab veelgi valgust USA varjatud tegevusele Venemaa kohaloleku vastu Liibüas. 2019. aastal andis USA Liibüa ametivõimudele teada Venemaa poliitiliste konsultantide kohalolekust Tripolis.

USA väejuhatus leiab, et õhutõrjesüsteem Pantsir tulistas alla ameeriklastele kuuluva 26 miljonit dollarit maksva Reaperi drooni. USA sõjavägi nõudis allatulistatud drooni rusude tagasisaamist, kuid Haftar väitis, et ei tea selle asukohta.

Venemaa ametniku sõnul on Moskva teadlik, et USA eemaldas Pantsiri süsteemi. Siiski on sealt saadavad luureandmete väärtus piiratud, kuna ameeriklastel on võimalus sama süsteemi uurida juba AÜE-s.

AÜE on ostnud üle 50 Venemaal toodetud Pantsiri patarei, aidanud rahastada tuhandeid palgasõdureid Liibüas ja teinud koostööd ka Wagneriga. Samal ajal on AÜE ka lähedane USA liitlane.

"On tähelepanuväärne, et riik, mis on USA relvade peamine importija, annab keeruka relvasüsteemi sõjapealikule, kes käsitleb seda pealegi väga hooletult," ütles Saksamaa mõttekoja SWP liige Wolfram Lacher.

Pantsir S-1 ekspordiversioonidest eemaldatakse väidetavalt hoolikalt kõik Venemaa õhujõudude reaktiivlennukite transponderikoodid ja andmebaasid.