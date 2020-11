Vene kosmoseagentuur võtab Gagarini öeldud "Pojehali!" kaitse alla

Venemaa kosmoseagentuur teatas, et kavatseb registreerida kaubamärgina maailma esimese kosmonaudi Juri Gagarini stardi eel öeldud "Pojehali!" (Sõidame!).

Roskosmos teatas, et viimasel ajal on märgata suurenenud huvi kosmoseteemade vastu ning koos sellega erinevate kosmose-teemaliste toodete turuletoomist. Ehkki mõnede selliste algatustega teeb Vene kosmoseagentuur koostööd, siis paljudel juhtudel on näha, kuidas kõigile tuntud sümboleid ja märke kasutatakse seadusevastaselt. Seepärast alustas Roskosmos selliste sümbolite registreerimist enda nimele ning samuti astub samme rikkumiste ärahoidmiseks.

Vene kosmoseettevõte teatas, et algatas mitmete ajalooliste märkide ja tunnuslausete seaduse kaitse alla võtmise, kuid ei täpsustanud muid peale "Pojehali!"

"Vaatamata ajaloolisele seotusele ei saa mitte kõik sümbolid ega näidised kaubamärgi staatust ega neid ka vabalt kosmose- ja raketitehnoloogia populariseerimiseks kasutada, kuna need juba on erinevate ettevõtete ja isikute poolt kaubamärkideks registreeritud," tõdes Roskosmos.

Gagarini 12. aprillil 1961. aastal kosmoselaeva Vostok-12 pardal öeldud sõna on saanud Venemaa jaoks uue, kosmoseajastu sümboliks.