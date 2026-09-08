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Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

Välismaa
Trumpi uus värvimistöö pahandas Islandi valitsust
Trumpi uus värvimistöö pahandas Islandi valitsust Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku.

"See on solvang islandlaste, kanadalaste ja gröönimaalaste vastu. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakat ega normaalset," teatas Islandi peaminister Kristrún Frostadóttir. 

Islandi välisministeerium teatas teisipäeval, et kutsus välja USA suursaadiku seoses Trumpi postitusega maakaardist, mis näis kujutavat nende saart Ühendriikide osana. 

"USA administratsioon on mulle korduvalt soovitanud, et me ei peaks praeguse USA presidendi sõnu ehk päris sõna-sõnalt võtma, küll aga peaksime teda tõsiselt võtma. Just seda me teemegi, rõhutame, et Island on suveräänne, et see on sõltumatu riik, kes vastutab oma saatuse eest, see oli halb nali," ütles Islandi välisminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. 

Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine, eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga, on tekitanud mitmes riigis ärevust. Selline provokatiivne joon on olnud aastaid osa Trumpi poliitilisest identiteedist ning sellise lähenemisviisi toel kontrollib ta ka vabariiklaste parteid. 

Islandi valitsus tõi samas kavandatud referendumi Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste taasalustamise üle varasemaks, osaliselt Trumpi retoorika tõttu. Trump ise on korduvalt ajanud segamini Islandi ja Gröönimaa. 

Islandlased otsustasid siiski ELi-ga liitumisläbirääkimiste taasalustamist mitte toetada, mis oli tagasilöök Frostadóttiri valitsusele ja teistele EL-iga liitumise pooldajatele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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