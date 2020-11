Väed liikusid Rootsis asuvast õppebaasist Tallinnasse transpordilennukiga Osprey, mis on võimeline tõusma õhku ja maanduma vertikaalselt, vahendas STT.

Eestis pidid Ospreyga saabunud eriväelased maapinnalt jälgima Suubritanniast tulnud ja Rootsi kaudu tehtud USA hävitajate F-15 õhurünnakuid.

Rootsi kaitsevägi oli operatsiooniga tihedalt seotud. USA erivägede transpordilennukit Osprey saatsid õhus rootslaste hävitajad Gripen. Dagens Nyheteri sõnul lendasid lennukid muu hulgas madalalt üle Gotlandi.

Eesti õhuruumi jõudes võtsid saatmise üle Saksa õhuturbehävitajad Eurofighter Typhoon.

Reedene õhuharjutus oli osa laiemast USA erivägede õppusest Rootsis sellel ja järgmisel nädalal. Lisaks treenivad Rootsis praegu teised Ameerika väed, sealhulgas merevägi.

Swedish and U.S. formations flew over Gotland Island, Sweden, today. The Swedish JAS-39s escorted the U.S. CV22-Bs, MC-130Js to join U.S. F-15Es in an exercise over the Baltic Sea region. pic.twitter.com/UU6NoLEEoZ