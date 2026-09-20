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Türgi pakkus kaitsepakti alusel Saudi Araabiale sõjalist abi

Välismaa
Türgi välisminister Hakan Fidan kolme riigi kaitsepakti alusel loodud poliitika- ja kaitsekomitee kohtumisel Istanbulis.
Türgi välisminister Hakan Fidan kolme riigi kaitsepakti alusel loodud poliitika- ja kaitsekomitee kohtumisel Istanbulis. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi Araabial võivad Jeemeni huthide jätkuvate rünnakute tõttu olla sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Saudi Araabiat aitama kolmepoolse kaitsepakti alusel, milles osaleb ka Pakistan.

"Me näeme, et Saudi Araabia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse vastu toimub väga tõsiseid rünnakuid. Meil on oma paktis liitlassuhete kokkulepe. Oleme selles küsimuses tugevalt solidaar­sed ... Neil võib olla teatud sõjalisi vajadusi, eriti mõningates tehnilistes küsimustes. Meil ei oleks nende vajaduste rahuldamisega probleeme," ütles Fidan telekanalile NTV.

Augustis allkirjastatud ühine kaitsekokkulepe, mida nimetatakse Meka kaitsepaktiks, sätestab, et relvastatud rünnakut ükskõik millise kolme riigi vastu käsitatakse rünnakuna kõigi kolme vastu.

Jeemeni kõige rahvarohkemaid piirkondi kontrollivad huthid on alates juulis Riyadhi vastu mereblokaadi väljakuulutamisest korraldanud rünnakuid Saudi Araabia vastu. Tegemist on uue rindega laiemas sõjas, mis algas USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu veebruari lõpus. Iraani ja selle toetatud huthide rünnakute sihtmärkideks on olnud Saudi Araabia linnad, energiataristu ja laevandus, ohustades üleilmset naftavarustust ning Pärsia lahe ekspordi peamist alternatiivset marsruuti Punase mere kaudu ajal, mil liiklus Hormuzi väinas on endiselt häiritud.

USA president Donald Trump on tagasi lükanud Saudi Araabia palved saada sõjalist toetust võitluseks huthide vastu. USA jõudis huthidega eelmisel aastal relvarahuni pärast seda, kui Washington oli rühmitust kaks kuud pommitanud.

Fidan ütles, et Saudi Araabia kaasamine USA ja Iraani sõtta on vastuvõetamatu, kuna Saudi Araabial ei soovi konfliktiga ühineda. Ta lisas, ilma täpsemalt selgitamata, et kõigile osapooltele on edastatud ettepanekuid lahingute lõpetamiseks.

"Algatusi on palju, kuid pooled peavad nendega nõustuma," ütles ta. "On uusi ettepanekuid, ma loodan, et nad nõustuvad nendega. Kriisi taluti teatud piirini, kuid nüüd on majanduslikud tagajärjed hakanud ületama talutavuse piiri."

Türgi, millel on NATO suuruselt teine armee, on öelnud, et tuumarelva omava Pakistani ja maailma ühe juhtiva naftaeksportija Saudi Araabiaga sõlmitud pakt on avatud laiendamiseks ning selle eesmärk ei ole asendada olemasolevaid liitlassuhteid.

Pakistan on öelnud, et Meka kokkuleppe raames ei ole arutatud Islamabadi sõjalist reaktsiooni huthide rünnakutele Saudi Araabia vastu, kuid lisas, et Pakistan tegutseb siis, kui aeg on käes.

Laupäeva varasematel tundidel teatasid Jeemeni huthid, et ründasid Saudi Araabia pealinnas Riyadhis rakettide ja droonidega tundlikke objekte. Mõni tund varem oli linna peamise lennujaama lähedal näha leeke ja suurt suitsusammast.

Türgi on huthide rünnakud hukka mõistnud ja kutsunud neid üles viivitamatult lõpetama.

Toimetaja: Mait Ots

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