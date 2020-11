USA tervishoiuekspert: koroonaepideemia võib lõppeda juba järgmisel aastal

Koroonaviiruse epideemia levik on võimalik lõpetada juba 2021. aastal, kuna ravimifirmade Pfizeri ja Moderna vaktsiinid on tõestanud efektiivsust ja lähevad masstootmisesse.

Esmaspäeval, 16. novembril teatas USA ravimifirma Moderna 95-protsendilise kaitse tagava koroonavaktsiini loomisest.

Moderna on juba teine ravimifirma, mis on teatanud koroonaviiruse vaktsiini edukatest kliinilistest uuringutest. Eelmisel nädalal teatas Pfizer, et nende ettevõtte vaktsiini efektiivsus on 90 protsenti.

"Koroonaviiruse epideemia on võimalik lõpetada järgmisel aastal," ütles doktor Scott Gottlieb, kes on endine USA toidu- ja ravimiameti juhataja.

Pfizer ja Moderna mõlemad kasutavad mRNA-l põhinevaid vaktsiine, tegemist on uue tehnoloogiaga, mis kasutab immuunsuse tekitamiseks geneetilist materjali.

Kui traditsiooniliste vaktsiinide tööpõhimõte seisneb nõrgestatud viiruste süstimises, mis aitab tekitada organismis immuunsuse tugevama viiruse vastu, siis uued vaktsiinid õpetavad rakke iseseisvalt tootma viirusevastaseid antikehasid.

Pfizer ja Moderna valmistuvad mõlemad vaktsiini masstootmiseks ja järgmisel aastal peaks mõlemal firmal olema suutlikkus ravida üle miljardi inimese.

Pfizeri koroonaviiruse vaktsiini ühe doosi hinnaks kujuneks 19,50 dollarit, Moderna oma hind oleks 25 dollarit ja väljaspool Ameerika Ühendriike 30 dollarit.

Gottliebi sõnul pole veel täpselt selge, kuidas uued koroonaviiruse vaktsiinid töötavad, kuid ta ütles, et on nende efektiivsuse suhtes optimistlik.

"Võimalik, et uusi vaktsiine ei saa kasutada ainult nakatunute ravimiseks, vaid juba ennetavalt viiruse vastu immuunsuse loomiseks," ütles Gottlieb.

Selle tulemusena on võimalik, et koroonaviiruse epideemia levik on üldse võimalik lõpetada, kuid praegu pole veel piisavalt andmeid, et selles 100 protsenti kindel olla.