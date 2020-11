Relvaloa omanike taustakontroll viis kümnekonna loa tühistamiseni

6. juuni hilisõhtu Lihulas. Joobes Mikk Tarreste laskudest hukub kaks inimest, kolm saab viga. Tarrestel on mitmeid relvi ning politsei on talle väljastanud relvaloa, tagantjärgi tunnistakse, et 2017. aastal anti luba välja liiga kergekäeliselt. Et traagilise sündmuse kordumist vähendada, võeti luubi alla kõigi, enam kui 26 000 Eesti relvaloa omaniku taust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Riita Proosa ütles, et erakorraline kontroll tuli seoses Lihula juhtumiga, kus selgus, et relvaluba oli inimesel, kellel võib- olla ei oleks pidanud seda olema. "Seetõttu peadirektor otsustas, et kontrollime üle kõik meie tänased relvaloaomanikud ja teeme seda kontrolli põhjalikumalt," lausus Proosa.

Kuigi politsei kontrollib relvalubasid regulaarselt, siis nüüd saadi erakorralise kontrolli läbiviimiseks senisest suuremad volitused. Lõviosa relvaomanikke taustakontoll on juba tehtud ja pea pooltel puhkudel peeti vajalikuks teha kodukontroll.

"Kodukontrollide käigus kontrollitakse visuaalselt relvahoiutingimusi, vesteldakse isikuga, küsitletakse ja püütakse selgust saada inimese eluviisi ja käitumise kohta, koguda tõendeid, mis lükkavad võimalikud ohumärgid ümber," rääkis Proosa.

Pärast täiendavat kontrolli on rohkem kui kümne inimese suhtes alustatud relvaloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise menetlust. Mis põhjustel politsei hinnangul neil relvi olla ei tohiks, Proosa ütlema ei soostunud. Ta täpsustas vaid, et relvaseadus annab selleks mitmeid võimalusi.

"Põhilised relvad on olnud täna püssid, neid on olnud nii jahipidamise kui enesevara kaitse otstarbel. See ei ole suur number, aga see on oluline," lisas Proosa.

Eelmisel aastal tunnistas politsei kehtetuks 352 relvaluba ja keeldus 26 loa andmisest. Esmase relvaloa taotlusi esitati 841.