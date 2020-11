Tallinna Noblessneri linnakusse kerkib lähiaastatel kuus uut elumaja

Noblessneri arendus kuulub BLRT Grupile, ehitustöid teostab Merko Ehitus.

Sadamalinnakus on Merkol ettevalmistuses kaks projekti.

Esimene maja kerkib aadressile Allveelaeva 4, krundile on planeeritud üks hoone. Aadressile Lennusadama 3 / Vesilennuki 18 on planeeritud kokku viis hoonet.

"Mõlemad projektid on hetkel ettevalmistuste ehk "tulekul" faasis. See tähendab, et valmistame projekte sisuliselt ette, kogume infot eelhuviliste kohta ja täpne ehituse alguse aeg ei ole veel paigas," ütles Merko pressiesindaja. Ehituse alustamise otsustest teatab firma esmalt börsile.

Noblessneri jahisadama lähedale Allveelaeva 4 aadressile rajatakse ligi 150 korteri ja üle 800 ruutmeetri äripinnaga hoone. Ehitise autorid on arhitektuuribüroo PLUSS arhitektid, kelle loodud on ka Noblessneri Staapli tänava majad.

Allveelaeva 4 seisab praegu vana allveelaevatehase hall.

Aadressile Vesilennuki 18/Lennusadama 3 ehk Noblessneri jahisadama kõrvale kerkib kokku viis merevaatega hoonet. Igas majas on kuni 35 korterit ja ligi 400 ruutmeetrit äripinda. Hooned on loonud KOKO arhitektid.

Merko on varasemalt teatanud, et käimas on hoonete projekteerimine ning esimese elumaja valmimine on planeeritud 2021. aasta lõppu, ülejäänud hooned valmivad eelduste kohaselt 2022. aastal.

Noblessneri sadamalinnak asub Tallinnas, Lennusadama kõrval mere ääres, vana allveelaevade tehase kohal.